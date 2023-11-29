Бывший игрок молодежной сборной Германии умер в возрасте 25 лет

Агьеманг Диавузи на футбольном поле. Фото: instagram.com/agydiawusie/

Бывший футболист сборной Германии Агьеманг Диавузи скончался в возрасте 25 лет. Немецкие журналисты выяснили, что смерть спортсмена произошла "по естественным причинам".

Трагическую новость сообщил клуб третьего дивизиона "Ян Регенсбург", в котором выступал футболист.

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Агьеманг Диавузи выступал на позиции правого вингера. Он защищал цвета нескольких немецких клубов, самым известным из которых является "РБ Лейпциг". Футболист играл за юношеские сборные Германии в возрасте с 15 до 19 лет.

Агьеманг Диавузи у себя дома. Фото: instagram.com/agydiawusie/

Трагедия в немецком спорте

Последним матчем Диавузи стала игра четвертого ноября против "Мюнхена 1860". Футболист попросил замену на 39-й минуте первого тайма из-за того, что у него возникли проблемы с дыханием.

Пока неясно, сыграло ли это какую-либо роль в его смерти. Диавузи был найден дома без признаков жизни во вторник, 28 ноября.

В сезоне 2023/2024 Агьеманг Диавузи сыграл в составе "Ян Регенсбург" 16 матчей во всех турнирах.

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