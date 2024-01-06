Умер легендарный футболист и тренер сборной Бразилии

Легендарный тренер Марио Загалло. Фото: Figueiredo/CBF

Пришли плохие новости из Бразилии, где не стало легенды мирового футбола Марио Загалло. Умершему было 92 года.

Причина смерти не называется, сообщила Бразильская конфедерация футбола.

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Загалло был легендой мирового уровня

Если вспоминать Загалло, то нужно напомнить, что он единственный человек, четырежды становившийся чемпионом мира. Дважды это случилось с ним в качестве футболиста в 1958 и 1962-м годах. Затем на ЧМ в 1970-м и 1994-м он побеждал как тренер. Подобного достижения больше никто не добивался.

Интересно, что на ЧМ-1970 он привел команду к победе, когда ему было всего 38 лет. В 1994-м Загалло был не главным тренером, а координатором и ассистентом сборной.

Как футболист на клубном уровне Загалло играл вингером за "Америку", "Ботафогу" и "Фламенго". Однако, больших успехов у него в клубах не было.

Кроме Бразилии, с которой в качестве главного тренера он также доходил до финала ЧМ-1998 и выигрывал по два Кубка Америки (1997, 2004) и Кубка Конфедераций (1997, 2005), специалист тренировал сборные Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии и "Ботафого".

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