Умер легендарный футболист и тренер сборной Бразилии
Пришли плохие новости из Бразилии, где не стало легенды мирового футбола Марио Загалло. Умершему было 92 года.
Причина смерти не называется, сообщила Бразильская конфедерация футбола.
Загалло был легендой мирового уровня
Если вспоминать Загалло, то нужно напомнить, что он единственный человек, четырежды становившийся чемпионом мира. Дважды это случилось с ним в качестве футболиста в 1958 и 1962-м годах. Затем на ЧМ в 1970-м и 1994-м он побеждал как тренер. Подобного достижения больше никто не добивался.
Интересно, что на ЧМ-1970 он привел команду к победе, когда ему было всего 38 лет. В 1994-м Загалло был не главным тренером, а координатором и ассистентом сборной.
Как футболист на клубном уровне Загалло играл вингером за "Америку", "Ботафогу" и "Фламенго". Однако, больших успехов у него в клубах не было.
Кроме Бразилии, с которой в качестве главного тренера он также доходил до финала ЧМ-1998 и выигрывал по два Кубка Америки (1997, 2004) и Кубка Конфедераций (1997, 2005), специалист тренировал сборные Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии и "Ботафого".
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