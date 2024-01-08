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Неожиданно умер бывший игрок сборной Украины Шершун

8 января 2024 15:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Неожиданно умер бывший игрок сборной Украины Шершун
Богдан Шершун во время работы телеэкспертом. Фото: SportArena
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Стало известно о скоропостижной смерти известного в прошлом футболисте сборной Украины Богдане Шершуне. В последнее время он работал экспертом на телевидении. 

Причина смерти известного спортсмена неизвестна, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-аккаунт журналиста Владимира Зверова. 

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Богдан Шершун родился в Хмельницком. Он является воспитанником днепропетровского футбола. Этот игрок успешно выступал на позиции защитника за "Днепр", киевский "Арсенал" и луцкую "Волынь", в которой и завершил карьеру в 2014-м году. За сборную Украины футболист сыграл четыре матча. 

Богдан Шершун
Богдан Шершун в матче против "Шахтера". Фото: УНИАН

Главные успехи Шершуна

Защитник выиграл несколько трофеев, однако это произошло не в украинском клубе. С 2002 по 2005 года Богдан Шершун выступал в составе российского ЦСКА, с которым дважды выиграл национальное первенство, дважды завоевал Кубок России и стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне 2004/2005. 

Богдану Шершуну было всего 42 года. 

Напомним, "Динамо" собирается подписать звездного зарубежного футболиста. 

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