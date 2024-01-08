Неожиданно умер бывший игрок сборной Украины Шершун
Стало известно о скоропостижной смерти известного в прошлом футболисте сборной Украины Богдане Шершуне. В последнее время он работал экспертом на телевидении.
Причина смерти известного спортсмена неизвестна, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-аккаунт журналиста Владимира Зверова.
Богдан Шершун родился в Хмельницком. Он является воспитанником днепропетровского футбола. Этот игрок успешно выступал на позиции защитника за "Днепр", киевский "Арсенал" и луцкую "Волынь", в которой и завершил карьеру в 2014-м году. За сборную Украины футболист сыграл четыре матча.
Главные успехи Шершуна
Защитник выиграл несколько трофеев, однако это произошло не в украинском клубе. С 2002 по 2005 года Богдан Шершун выступал в составе российского ЦСКА, с которым дважды выиграл национальное первенство, дважды завоевал Кубок России и стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне 2004/2005.
Богдану Шершуну было всего 42 года.
Напомним, "Динамо" собирается подписать звездного зарубежного футболиста.
Известный футболист рассказал о бегстве из Украины и карьере в Венгрии.
Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно.
Звездный футболист "Динамо" сделал невероятное предложение своей девушке.
"Барселона" продаст лидера и пригласит экс-игрока "Манчестер Юнайтед".
Читайте Новини.LIVE!