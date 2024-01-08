Неожиданно умер бывший игрок сборной Украины Шершун

Богдан Шершун во время работы телеэкспертом. Фото: SportArena

Стало известно о скоропостижной смерти известного в прошлом футболисте сборной Украины Богдане Шершуне. В последнее время он работал экспертом на телевидении.

Причина смерти известного спортсмена неизвестна, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-аккаунт журналиста Владимира Зверова.

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Богдан Шершун родился в Хмельницком. Он является воспитанником днепропетровского футбола. Этот игрок успешно выступал на позиции защитника за "Днепр", киевский "Арсенал" и луцкую "Волынь", в которой и завершил карьеру в 2014-м году. За сборную Украины футболист сыграл четыре матча.

Богдан Шершун в матче против "Шахтера". Фото: УНИАН

Главные успехи Шершуна

Защитник выиграл несколько трофеев, однако это произошло не в украинском клубе. С 2002 по 2005 года Богдан Шершун выступал в составе российского ЦСКА, с которым дважды выиграл национальное первенство, дважды завоевал Кубок России и стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне 2004/2005.

Богдану Шершуну было всего 42 года.

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