Украинский футбольный арбитр погиб на фронте
Украинский спорт облетело известие о трагической смерти молодого футбольный судьи Владимира Безборотько. Он погиб в боях с российскими оккупантами.
Безборотько выполнял оперативное задание на Запорожском направлении, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Ассоциации футбола Черновицкой области.
Владимир Безборотько был родом из села Горишние Шеровцы, бывшего Заставнивского района. На сайте Ассоциации футбола Черновицкой области отмечается, что он внес весомый вклад в популяризацию детско-юношеского футбола Буковины.
Воинская доблесть украинского судьи
Безборотько отправился на фронт добровольцем. Известно, что он успел побывать в нескольких горячих точках и принял активное участие в борьбе с российскими оккупантами.
Обстоятельства гибели Владимира Безборотько не сообщаются. Друзья и сослуживцы сообщают, что он был искренним и открытым человеком, который всегда был готов прийти на помощь товарищам. Ему было всего 27 лет.
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