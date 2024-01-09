Украинский футбольный арбитр погиб на фронте

Владимир Безборотько на фронте. Фото: promin.cv.ua

Украинский спорт облетело известие о трагической смерти молодого футбольный судьи Владимира Безборотько. Он погиб в боях с российскими оккупантами.

Безборотько выполнял оперативное задание на Запорожском направлении, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Ассоциации футбола Черновицкой области.

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Владимир Безборотько был родом из села Горишние Шеровцы, бывшего Заставнивского района. На сайте Ассоциации футбола Черновицкой области отмечается, что он внес весомый вклад в популяризацию детско-юношеского футбола Буковины.

Владимир Безборотько на поле. Фото: ffbuk.org.ua/

Воинская доблесть украинского судьи

Безборотько отправился на фронт добровольцем. Известно, что он успел побывать в нескольких горячих точках и принял активное участие в борьбе с российскими оккупантами.

Обстоятельства гибели Владимира Безборотько не сообщаются. Друзья и сослуживцы сообщают, что он был искренним и открытым человеком, который всегда был готов прийти на помощь товарищам. Ему было всего 27 лет.

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