Шахтар планує підписати третього захисника із Грузії
У донецькому "Шахтарі" зацікавлені у посиленні та омолодженні захисної лінії. Тож клуб знову звернув увагу на ринок Грузії.
У "Шахтарі" цікавляться одним із найперспективніших гравців чемпіонату Грузії, повідомив Georgian Footy.
🇬🇪🇺🇦Luka Latsabidze is also close to inking a deal with Shakhtar Donetsk👀— Georgian Footy (@GeorgianFooty) January 10, 2024
Despite failing to agree on transfering this past summer, розвідки seem to have gone в позитивний direction для 19-year-old Dinamo Tbilisi CB🔜✅
Досить повірити в €700,000 https://t.co/YoK1zSfrXO pic.twitter.com/yuenppP3Za
У "Шахтаря" буде третій грузин
За інформацією джерела, "Шахтарю" цікавий 19-річний центрбек "Динамо" Тбілісі Лука Лацабідзе.
Джерело зазначило, що переговори "Шахтаря" та "Динамо" вже почалися і йдуть у позитивному руслі. Тому протягом одного-двох тижнів можуть оголосити про трансфер.
Очікується, що гірники заплатять за резервіста "Динамо" Тбілісі 700 тисяч євро.
Лацабідзе минулого сезону лише розпочав свій шлях у дорослому футболі та провів за основну команду два матчі, де виходив на заміну. Двадцять дві гри він зіграв за другу команду. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 150 тисяч євро.
Зазначимо, що на флангах захисту "Шахтаря" грають футболісти національної збірної Грузії Георгій Гочолеішвілі та Іраклі Азаров.
Нагадаємо, Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби. А поки що українського форварда побили на тренуванні "Жирони".
Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.
Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.
Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.
"Динамо" може безплатно підписати іноземного захисника.
Читайте Новини.LIVE!