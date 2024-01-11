Шахтар планує підписати третього захисника із Грузії

Грузинський центральний захисник Лука Лацабідзе. Фото: lelo.ge

У донецькому "Шахтарі" зацікавлені у посиленні та омолодженні захисної лінії. Тож клуб знову звернув увагу на ринок Грузії.

У "Шахтарі" цікавляться одним із найперспективніших гравців чемпіонату Грузії, повідомив Georgian Footy.

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Despite failing to agree on transfering this past summer, розвідки seem to have gone в позитивний direction для 19-year-old Dinamo Tbilisi CB🔜✅



Досить повірити в €700,000 https://t.co/YoK1zSfrXO pic.twitter.com/yuenppP3Za — Georgian Footy (@GeorgianFooty) January 10, 2024

У "Шахтаря" буде третій грузин

За інформацією джерела, "Шахтарю" цікавий 19-річний центрбек "Динамо" Тбілісі Лука Лацабідзе.

Джерело зазначило, що переговори "Шахтаря" та "Динамо" вже почалися і йдуть у позитивному руслі. Тому протягом одного-двох тижнів можуть оголосити про трансфер.

Очікується, що гірники заплатять за резервіста "Динамо" Тбілісі 700 тисяч євро.

Лацабідзе минулого сезону лише розпочав свій шлях у дорослому футболі та провів за основну команду два матчі, де виходив на заміну. Двадцять дві гри він зіграв за другу команду. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 150 тисяч євро.

Зазначимо, що на флангах захисту "Шахтаря" грають футболісти національної збірної Грузії Георгій Гочолеішвілі та Іраклі Азаров.

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