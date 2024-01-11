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Шахтар планує підписати третього захисника із Грузії

11 січня 2024 15:47
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар планує підписати третього захисника із Грузії
Грузинський центральний захисник Лука Лацабідзе. Фото: lelo.ge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У донецькому "Шахтарі" зацікавлені у посиленні та омолодженні захисної лінії. Тож клуб знову звернув увагу на ринок Грузії.

У "Шахтарі" цікавляться одним із найперспективніших гравців чемпіонату Грузії, повідомив Georgian Footy.

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За інформацією джерела, "Шахтарю" цікавий 19-річний центрбек "Динамо" Тбілісі Лука Лацабідзе.

Джерело зазначило, що переговори "Шахтаря" та "Динамо" вже почалися і йдуть у позитивному руслі. Тому протягом одного-двох тижнів можуть оголосити про трансфер.

Очікується, що гірники заплатять за резервіста "Динамо" Тбілісі 700 тисяч євро.

Лацабідзе минулого сезону лише розпочав свій шлях у дорослому футболі та провів за основну команду два матчі, де виходив на заміну. Двадцять дві гри він зіграв за другу команду. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 150 тисяч євро.

Зазначимо, що на флангах захисту "Шахтаря" грають футболісти національної збірної Грузії Георгій Гочолеішвілі та Іраклі Азаров.

Нагадаємо, Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби. А поки що українського форварда побили на тренуванні "Жирони".

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футбол
ФК Шахтар
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Футбол трансфери

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