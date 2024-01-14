Объявлено дату поединка Ломаченко — Камбосос

Джордж Камбосос — Василий Ломаченко. Фото: ClutchPoints

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко узнал, когда и где проведет свой следующий поединок. Следующим соперником украинца станет австралиец Джордж Камбосос.

По информации ESPN, бой украинца и австралийца состоится 12 мая.

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✅️CONFIRMED. ESPN have today confirmed that Vasily Lomachenko will face George Kambosos for the vacant IBF Lightweight title on May 12th in Australia. pic.twitter.com/Y3JWQOKUSD — NoSmokeBoxing (@NoSmokeBoxing) January 14, 2024

Отметим, что Ломаченко за свою карьеру выиграл 17 поединков, 11 досрочно, и трижды он проиграл. У Камбососа 21 победа, 10 нокаутом, и два поражения.

Новая информация по поединку

Поединок Ломаченко и Камбососа анонсировали на 12 мая, но информации о подписании контрактов еще не было. Это может означать, что у промоутера Боба Арума есть устная договоренность о бое и осталось утрясти детали.

Одной из деталей будет место проведения. На 100% известно, что это будет Австралия, но нет информации о городе. На континенте есть несколько больших городов, которые могут принять поединок.

Также транслятор поединка сообщил, что на кону будет титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Отметим, что Ломаченко последний бой в 2023-м году проиграл решением судей абсолютному чемпиону легкого веса Девину Хэйни. Камбосос крайний бой выиграл у британца Макси Хьюза. Интересно, что оба поединка завершились спорными решениями.

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