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Объявлено дату поединка Ломаченко — Камбосос

14 января 2024 12:00
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Агабекян Карен
редактор
Объявлено дату поединка Ломаченко — Камбосос
Джордж Камбосос — Василий Ломаченко. Фото: ClutchPoints
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко узнал, когда и где проведет свой следующий поединок. Следующим соперником украинца станет австралиец Джордж Камбосос.

По информации ESPN, бой украинца и австралийца состоится 12 мая.

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Отметим, что Ломаченко за свою карьеру выиграл 17 поединков, 11 досрочно, и трижды он проиграл. У Камбососа 21 победа, 10 нокаутом, и два поражения.

Новая информация по поединку

Поединок Ломаченко и Камбососа анонсировали на 12 мая, но информации о подписании контрактов еще не было. Это может означать, что у промоутера Боба Арума есть устная договоренность о бое и осталось утрясти детали.

Одной из деталей будет место проведения. На 100% известно, что это будет Австралия, но нет информации о городе. На континенте есть несколько больших городов, которые могут принять поединок.

Также транслятор поединка сообщил, что на кону будет титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Отметим, что Ломаченко последний бой в 2023-м году проиграл решением судей абсолютному чемпиону легкого веса Девину Хэйни. Камбосос крайний бой выиграл у британца Макси Хьюза. Интересно, что оба поединка завершились спорными решениями.

Напомним, у "Динамо" появился новый тренер — что о нем известно.

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Василий Ломаченко
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Ломаченко — Камбосос

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