Оголошено дату поєдинку Ломаченко — Камбосос

Джордж Камбосос — Василь Ломаченко. Фото: ClutchPoints

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко дізнався, коли та де проведе свій наступний поєдинок. Наступним суперником українця стане австралієць Джордж Камбосос.

За інформацією ESPN, бій українця та австралійця відбудеться 12 травня.

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✅️CONFIRMED. ESPN завжди вважається, що Vasily Lomachenko буде face George Kambosos для відпочинку IBF Lightweight title on May 12th в Australia. pic.twitter.com/Y3JWQOKUSD — NoSmokeBoxing (@NoSmokeBoxing) January 14, 2024

Зазначимо, що Ломаченко за свою кар'єру виграв 17 поєдинків, 11 достроково і тричі він програв. У Камбососа 21 перемога, 10 нокаутом, та дві поразки.

Нова інформація про поєдинок

Поєдинок Ломаченка та Камбососа анонсували на 12 травня, але інформації про підписання контрактів ще не було. Це може означати, що у промоутера Боба Арума є усна домовленість про бій і залишилося погодити деталі.

Однією з деталей буде місце проведення. На 100% відомо, що це буде Австралія, але немає інформації про місто. На континенті є кілька великих міст, які можуть прийняти поєдинок.

Також транслятор поєдинку повідомив, що на кону буде титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

Зазначимо, що Ломаченко останній бій у 2023 році програв рішенням суддів абсолютному чемпіону легкої ваги Девіну Хейні. Камбосос крайній бій виграв у британця Максі Хьюза. Цікаво, що обидва поєдинки завершилися спірними рішеннями.

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