Промоутер розкрив плани на наступний бій Ломаченка
Свій наступний бій ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко проведе проти колишнього абсолютного чемпіона у легкому дивізіоні Джорджа Камбососа. При цьому невідомо, коли та де відбудеться поєдинок
Промоутер українця Боб Арум у коментарі Boxing News відхилив завісу навколо бою українця.
Зазначимо, що Ломаченко за свою кар'єру виграв 17 поєдинків, 11 достроково і тричі він програв. У Камбососа 21 перемога, 10 нокаутом, та дві поразки.
Що відомо про поєдинок Ломаченка
За словами Арума, поєдинок Ломаченка та Камбососа у розробці, і він точно стане наступним для цих боксерів. Ймовірно, відбудеться бій в Австралії наприкінці травня чи червні.
"Поєдинок Камбососа проти Ломаченка виглядає добре. Ми сподіваємося провести його в Австралії відразу після Наоя Іноуе — Луїс Нері", — сказав Арум.
Зазначимо, що бій Іноуе проти Нері ще офіційно не оголошено, але його хочуть провести у травні в Токіо.
Нагадаємо, у "Динамо" з'явився новий тренер — що про нього відомо.
Українського форварда Артема Довбика побили на тренуванні "Жирони".
"Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби.
Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби.
Сергій Ребров вибрав суперника для збірної України перед кваліфікацією на Євро-2024.
Читайте Новини.LIVE!