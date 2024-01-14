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Промоутер розкрив плани на наступний бій Ломаченка

14 січня 2024 00:26
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Агабекян Карен
редактор
Промоутер розкрив плани на наступний бій Ломаченка
Василь Ломаченко під час інтерв'ю. Фото: Скріншот YouTube
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Свій наступний бій ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко проведе проти колишнього абсолютного чемпіона у легкому дивізіоні Джорджа Камбососа. При цьому невідомо, коли та де відбудеться поєдинок

Промоутер українця Боб Арум у коментарі Boxing News відхилив завісу навколо бою українця.

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Зазначимо, що Ломаченко за свою кар'єру виграв 17 поєдинків, 11 достроково і тричі він програв. У Камбососа 21 перемога, 10 нокаутом, та дві поразки.

Що відомо про поєдинок Ломаченка

За словами Арума, поєдинок Ломаченка та Камбососа у розробці, і він точно стане наступним для цих боксерів. Ймовірно, відбудеться бій в Австралії наприкінці травня чи червні.

"Поєдинок Камбососа проти Ломаченка виглядає добре. Ми сподіваємося провести його в Австралії відразу після Наоя Іноуе — Луїс Нері", — сказав Арум.

Зазначимо, що бій Іноуе проти Нері ще офіційно не оголошено, але його хочуть провести у травні в Токіо.

Нагадаємо, у "Динамо" з'явився новий тренер — що про нього відомо.

Українського форварда Артема Довбика побили на тренуванні "Жирони".

"Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби.

Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби.

Сергій Ребров вибрав суперника для збірної України перед кваліфікацією на Євро-2024.

бокс
Василь Ломаченко
Джордж Камбосос
Боб Арум
професійний бокс
українські боксери

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