Промоутер розкрив плани на наступний бій Ломаченка

Василь Ломаченко під час інтерв'ю. Фото: Скріншот YouTube

Свій наступний бій ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко проведе проти колишнього абсолютного чемпіона у легкому дивізіоні Джорджа Камбососа. При цьому невідомо, коли та де відбудеться поєдинок

Промоутер українця Боб Арум у коментарі Boxing News відхилив завісу навколо бою українця.

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Зазначимо, що Ломаченко за свою кар'єру виграв 17 поєдинків, 11 достроково і тричі він програв. У Камбососа 21 перемога, 10 нокаутом, та дві поразки.

Що відомо про поєдинок Ломаченка

За словами Арума, поєдинок Ломаченка та Камбососа у розробці, і він точно стане наступним для цих боксерів. Ймовірно, відбудеться бій в Австралії наприкінці травня чи червні.

"Поєдинок Камбососа проти Ломаченка виглядає добре. Ми сподіваємося провести його в Австралії відразу після Наоя Іноуе — Луїс Нері", — сказав Арум.

Зазначимо, що бій Іноуе проти Нері ще офіційно не оголошено, але його хочуть провести у травні в Токіо.

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