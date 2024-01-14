Промоутер раскрыл планы на следующий бой Ломаченко

Василий Ломаченко во время интервью. Фото: Скриншот YouTube

Свой следующий бой экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет против бывшего абсолютного чемпиона в легком дивизионе Джорджа Камбососа. При этом неизвестно, когда и где состоится поединок

Промоутер украинца Боб Арум в комментарии Boxing News приоткрыл занавес с боя украинца.

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Отметим, что Ломаченко за свою карьеру выиграл 17 поединков, 11 досрочно, и трижды он проиграл. У Камбососа 21 победа, 10 нокаутом, и два поражения.

Что известно о поединке Ломаченко

По словам Арума, поединок Ломаченко и Камбососа в разработке, и он точно станет следующим для этих боксеров. Вероятно, состоится бой в Австралии в конце мая или июне.

"Поединок Камбососа против Ломаченка выглядит хорошо. Мы надеемся провести его в Австралии сразу после Наоя Иноуэ — Луис Нери", — сказал Арум.

Отметим, что бой Иноуэ против Нери еще официально не объявлен, но его хотят провести в мае в Токио.

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