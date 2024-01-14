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Промоутер раскрыл планы на следующий бой Ломаченко

14 января 2024 00:26
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Агабекян Карен
редактор
Промоутер раскрыл планы на следующий бой Ломаченко
Василий Ломаченко во время интервью. Фото: Скриншот YouTube
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Свой следующий бой экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет против бывшего абсолютного чемпиона в легком дивизионе Джорджа Камбососа. При этом неизвестно, когда и где состоится поединок  

Промоутер украинца Боб Арум в комментарии Boxing News приоткрыл занавес с боя украинца.

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Отметим, что Ломаченко за свою карьеру выиграл 17 поединков, 11 досрочно, и трижды он проиграл. У Камбососа 21 победа, 10 нокаутом, и два поражения.

Что известно о поединке Ломаченко

По словам Арума, поединок Ломаченко и Камбососа в разработке, и он точно станет следующим для этих боксеров. Вероятно, состоится бой в Австралии в конце мая или июне.

"Поединок Камбососа против Ломаченка выглядит хорошо. Мы надеемся провести его в Австралии сразу после Наоя Иноуэ — Луис Нери", — сказал Арум.

Отметим, что бой Иноуэ против Нери еще официально не объявлен, но его хотят провести в мае в Токио.

Напомним, у "Динамо" появился новый тренер — что о нем известно.

Украинского форварда Артема Довбика избили на тренировке "Жироны".

"Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы.

Довбик получит предложение с АПЛ — украинцем интересуются два клуба.

Сергей Ребров выбрал соперника для сборной Украины перед квалификацией на Евро-2024.

бокс
Василий Ломаченко
Джордж Камбосос
Боб Арум
профессиональный бокс
украинские боксеры

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