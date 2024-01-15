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Анчелотти сообщил, что в следующем матче чемпионата Испании сыграет не Лунин

15 января 2024 08:29
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Агабекян Карен
редактор
Анчелотти сообщил, что в следующем матче чемпионата Испании сыграет не Лунин
Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После победы "Реала" в Суперкубке Испании, где им удалось разгромить "Барселону" со счетом 4:1, главный тренер Карло Анчелотти снова заговорил о вратарях команды. На этот раз он подыграл Кепе Аррисабалаге.

Главный тренер сказал, что испанец сыграет в следующем матче чемпионата Испании, передает Madrid Xtra.

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Отметим, что Андрей Лунин провел отличный матч против "Барселоны" в Суперкубке, несмотря на один пропущенный мяч.

Кто будет играть у Анчелотти

По словам Анчелотти, 18 января в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетико" в стартовом составе выйдет Лунин. На прошедшей неделе мы также наблюдали мадридское дерби с матрасниками в полуфинале Суперкубка, где Кепа пропустил три мяча. Один из них полностью на вине вратаря. Повезло "сливочным", что они в ответ забили пять голов.

Однако 21 января в матче чемпионата Испании против "Альмерии" сыграет Кепа. Об этом Анчелотти сообщил журналистам.

"Кепа будет играть в Ла Лиге, а Лунин сыграет против "Атлетико", — сказал итальянский специалист.

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футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Карло Анчелотти
украинские легионеры (футбол)
Кепа Аррисабалага

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