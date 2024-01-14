Лунин выиграл Суперкубок Испании – Реал разгромил Барселону

Реал Мадрид. Фото: Reuters

Украинский вратарь Андрей Лунин выиграл еще один трофей в Испании с мадридским "Реалом". В финале Суперкубка его команда уверенно победила Барселону — 4:1.

Винисиус Жуниор отличился хет-триком, передает Новини.LIVE.

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Все начиналось с сейва Лунина на 5-й минуте после удара Феррана, а уже через 2 минуты Винисиус открыл счет. Бразилец скрылся через центральную зону за спины защитников, после чего ушел от Пеньи вправо и пробил в пустые ворота.

Еще через 3 минуты Родриго пролетел пустым правым флангом атаки, после чего выкатил на дальнюю под пустую для Винисиуса — 2:0.

Гол Левандовски ничего не изменил

Затем Реал спасла перекладина после удара Левандовски и еще раз Лунин снова после попытки Феррана. И на 32-й минуте Барса 1 гол отыграла. Подачу Бальде с левого фланга защитники перевели в полкруг перед штрафным, а Левандовский попал в дальний угол.

Но в конце тайма Винисиус оформил хет-трик. С пенальти он пробил в левый нижний угол. А еще увеличить счет Реал сумел на 64-й. Прострел Винисиуса с левого фланга штрафной защитники перевели в центр под удар Родриго.

Затем Лунин потянул удар Фелиша на 80-й минуте. И в итоге помог клубу одержать важную победу и оправдал доверие Анчелотти.

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