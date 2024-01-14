Лунін виграв Суперкубок Іспанії – Реал розтрощив Барселону
Український воротар Андрій Лунін виграв ще один трофей в Іспанії з мадридським Реалом. У фіналі Суперкубка його команда впевнено перемогла Барселону — 4:1.
Вінісіус Жуніор відзначився хет-триком, передає Новини.LIVE.
Все починалось з сейва Луніна на 5-й хвилині після удару Феррана, а вже через 2 хвилини Вінісіус відкрив рахунок. Бразилець утік через центральну зону за спини захисників, після чого пішов від Пеньї праворуч і пробив у порожні ворота.
🏆 ¡SOMOS #SUPERCAMPEONES! 🏆— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 14, 2024
🏁 @RealMadrid 4-1 @FCBarcelona_es
⚽ 7' @vinijr
⚽ 10' @vinijr
⚽ 33' Lewandowski
⚽ 39' @vinijr (p.)
⚽ 64' @RodrygoGoes#superSupercopa | #Emirates pic.twitter.com/ZtuBCqrF8E
Ще через 3 хвилини Родріго пролетів порожнім правим флангом атаки, після чого покотив на дальню під порожню для Вінісіуса — 2:0.
Гол Левандовські нічого не змінив
Потім Реал врятувала поперечина після удару Левандовські та ще раз Лунін знову після спроби Феррана. Й на 32-й хвилині Барса 1 гол відіграла. Подачу Бальде з лівого флангу захисники перевели в пів коло перед штрафним, де Левандовські зльоту вгатив у дальній кут.
Але наприкінці тайму Вінісіус оформив хет-трик. З пенальті він пробив у лівий нижній кут. А ще збільшити рахунок Реал зумів на 64-й. Простріл Вінісіуса з лівого флангу штрафного захисники перевели в центр під удар Родріго.
✨ #SUPERCAMPEONES ✨ pic.twitter.com/84Kl9QrhWN— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 14, 2024
Потім Лунін потягнув удар Феліша на 80-й хвилині. Й в підсумку допоміг клубу здобути важливу перемогу та виправдав довіру Анчелотті.
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