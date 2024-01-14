Лунін виграв Суперкубок Іспанії – Реал розтрощив Барселону

Реал Мадрид. Фото: Reuters

Український воротар Андрій Лунін виграв ще один трофей в Іспанії з мадридським Реалом. У фіналі Суперкубка його команда впевнено перемогла Барселону — 4:1.

Вінісіус Жуніор відзначився хет-триком, передає Новини.LIVE.

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Все починалось з сейва Луніна на 5-й хвилині після удару Феррана, а вже через 2 хвилини Вінісіус відкрив рахунок. Бразилець утік через центральну зону за спини захисників, після чого пішов від Пеньї праворуч і пробив у порожні ворота.

Ще через 3 хвилини Родріго пролетів порожнім правим флангом атаки, після чого покотив на дальню під порожню для Вінісіуса — 2:0.

Гол Левандовські нічого не змінив

Потім Реал врятувала поперечина після удару Левандовські та ще раз Лунін знову після спроби Феррана. Й на 32-й хвилині Барса 1 гол відіграла. Подачу Бальде з лівого флангу захисники перевели в пів коло перед штрафним, де Левандовські зльоту вгатив у дальній кут.

Але наприкінці тайму Вінісіус оформив хет-трик. З пенальті він пробив у лівий нижній кут. А ще збільшити рахунок Реал зумів на 64-й. Простріл Вінісіуса з лівого флангу штрафного захисники перевели в центр під удар Родріго.

Потім Лунін потягнув удар Феліша на 80-й хвилині. Й в підсумку допоміг клубу здобути важливу перемогу та виправдав довіру Анчелотті.

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