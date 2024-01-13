Лунін чи Кепа — колишній гравець Реала розповів хто надійніший

Лунін дякує вболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/realmadrid/

У суперечку про те, хто має бути основним голкіпером мадридського "Реалу" вступив колишній воротар клубу Дієго Лопес. Вибір він зробив вибір між резервістами Тібо Куртуа Андрієм Луніним та Кепою Аррісабалагою.

Лопес назвав переваги обох футболістів, передає портал Condena Ser.

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Зазначимо, що "Реал" зараз лідирує в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи за додатковими показниками "Жирону". Цього сезону команда грає без основного голкіпера Тібо Куртуа, який травмував коліно та повернеться влітку 2024-го.

Лунін чи Кепа

За словами Лопеса, обидва голкіпери мають свої переваги. У Кепи це швидкість, а у Луніна надійна гра у стрибку, коли він робить сейви або виходить на перехоплення м'яча після подачі.

При цьому Дієго наголосив на проблемах Аррісабалаги у грі на виходах.

"Кепа — реактивний голкіпер, він мені подобається, але він також має недоліки — погано грає в повітрі.

Лунін надійніший у грі в повітрі, і він також заслужив місце у старті. Андрій значно покращив свою гру", — розповів Лопес.

Також Дієго порадив головному тренеру Карло Анчелотті обрати одного воротаря для матчів Ліги чемпіонів та чемпіонату Іспанії. Дублеру він запропонував віддати кубок країни.

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