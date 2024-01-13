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Куртуа зробить Луніна основним голкіпером Реала — джерело розкрило плани бельгійця

13 січня 2024 10:40
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Агабекян Карен
редактор
Куртуа зробить Луніна основним голкіпером Реала — джерело розкрило плани бельгійця
Тібо Куртуа на матчі НБА. Фото: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У мадридському "Реалі" основним воротарем на довгі роки може залишитися українець Андрій Лунін. Посприяти цьому хоче нинішній вартовий воріт Тібо Куртуа.

Як стало відомо порталу El Nacional, Куртуа не гратиме в "Реалі" до завершення кар'єри і думає про нового роботодавця.

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Зазначимо, що "Реал" зараз лідирує в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи за додатковими показниками "Жирону".

Андрій Лунін
Андрій Лунін після матчу за "Реал" Фото: instagram.com/lunin_andrey

Куртуа хоче заробити перед пенсією

За інформацією джерела, Куртуа планує перебратися до Саудівської Аравії, де зірковим футболістам платять величезні зарплати. Щоправда, джерело уточнило, що бельгієць планує перехід у новий клуб лише після завершення контракту з мадридцями у 2026 році. "Реал" готовий відпустити гравця влітку 2015 року за компенсацію, адже через рік він піде вільним агентом.

Зараз Куртуа відновлюється після розриву хрестоподібних зв'язок коліна. Тому повернення футболіста відбудеться наступного сезону.

На цю мить за місце основного голкіпера "Реала" на час відсутності Куртуа борються українець Андрій Лунін та орендований у "Челсі" іспанець Кепа Аррісабалага.

Нагадаємо, "Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби.

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футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Тібо Куртуа
Кепа Аррісабалага

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