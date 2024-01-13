Куртуа сделает Лунина основным голкипером Реала — источник раскрыл планы бельгийца

Тибо Куртуа на матче НБА. Фото: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

В мадридском "Реале" основным вратарем на долгие годы может остаться украинец Андрей Лунин. Поспособствовать этому хочет нынешний страж ворот Тибо Куртуа.

Как стало известно порталу El Nacional, Куртуа не будет играть в "Реале" до завершения карьеры и думает о новом работодателе.

Читайте также:

Отметим, что "Реал" на текущий момент лидирует в чемпионате Испании, опережая по дополнительным показателям "Жирону".

Андрей Лунин после матча за "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey

Куртуа хочет заработать перед пенсией

По информации источника, Куртуа планирует перебраться в Саудовскую Аравию, где звездным футболистам платят огромные зарплаты. Правда, источник уточнил, что бельгиец планирует переход в новый клуб только после завершения контракта с мадридцами в 2026 году. "Реал" же готов отпустить игрока летом 2015 года за компенсацию, ведь через год он уйдет свободным агентом.

Сейчас Куртуа восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена. Поэтому возвращение футболиста состоится в следующем сезоне.

На текущий момент за место основного голкипера "Реала" на время отсутствия Куртуа сражаются украинец Андрей Лунин и арендованный у "Челси" испанец Кепа Аррисабалага.

Напомним, "Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы.

"Реал" Мадрид нашел неожиданную альтернативу Мбаппе.

В Динамо появился новый тренер — что о нем известно

Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны".

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.