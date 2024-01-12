Лунін отримає новий шанс у Реалі — що вирішив Анчелотті
Голкіпер збірної України Андрій Лунін практично виграв конкуренцію в іспанця Кепи у мадридському "Реалі". Тренерський штаб "королівського клубу" не бачить Аррісабалагу в команді наступного сезону.
Луніну запропонують продовжити контракт на покращених умовах, повідомляє Evening Standard.
Мадридський "Реал" відмовився від плану про викуп прав на іспанського воротаря Кепу Аррісабалагу. Попри бажання голкіпера залишитись у столичному клубі, влітку цього року йому доведеться повернутися до лондонського "Челсі".
Новий шанс для Луніна
Карло Анчелотті незадоволений діями Кепи у тих матчах, у яких іспанець виходив на поле в основному складі. У рамках півфіналу Суперкубка Іспанії "Реал" насилу обіграв "Атлетіко" (5:3). Згідно з версією журналістів, після гри тренер висунув претензії голкіперу з приводу пропущених голів.
Наставник "королівського клубу" зробив вибір на користь Андрія Луніна, який і захищатиме кольори команди до одужання Тібо Куртуа. Контракт українця з "Реалом" закінчиться влітку 2024 року, але мадридці запропонують футболістові підписати нову угоду.
Тепер рішення про майбутнє в "Реалі" доведеться прийняти самому Луніну. Останнім часом з'явилися чутки, що в послугах Андрія зацікавлені й інші гранди європейського футболу.
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