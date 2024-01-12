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Лунін отримає новий шанс у Реалі — що вирішив Анчелотті

12 січня 2024 16:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін отримає новий шанс у Реалі — що вирішив Анчелотті
Андрій Лунін під час тренування. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Андрій Лунін практично виграв конкуренцію в іспанця Кепи у мадридському "Реалі". Тренерський штаб "королівського клубу" не бачить Аррісабалагу в команді наступного сезону.

Луніну запропонують продовжити контракт на покращених умовах, повідомляє Evening Standard.

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Мадридський "Реал" відмовився від плану про викуп прав на іспанського воротаря Кепу Аррісабалагу. Попри бажання голкіпера залишитись у столичному клубі, влітку цього року йому доведеться повернутися до лондонського "Челсі".

Андрій Лунін
Андрій Лунін дякує вболівальникам за підтримку. Фото: REUTERS/Juan Medina

Новий шанс для Луніна

Карло Анчелотті незадоволений діями Кепи у тих матчах, у яких іспанець виходив на поле в основному складі. У рамках півфіналу Суперкубка Іспанії "Реал" насилу обіграв "Атлетіко" (5:3). Згідно з версією журналістів, після гри тренер висунув претензії голкіперу з приводу пропущених голів.

Наставник "королівського клубу" зробив вибір на користь Андрія Луніна, який і захищатиме кольори команди до одужання Тібо Куртуа. Контракт українця з "Реалом" закінчиться влітку 2024 року, але мадридці запропонують футболістові підписати нову угоду.

Тепер рішення про майбутнє в "Реалі" доведеться прийняти самому Луніну. Останнім часом з'явилися чутки, що в послугах Андрія зацікавлені й інші гранди європейського футболу.

Нагадаємо, "Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби. 

"Реал" Мадрид знайшов несподівану альтернативу Мбаппе. 

Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби. А поки що українського форварда побили на тренуванні "Жирони".

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

спорт
футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Карло Анчелотті

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