Лунин получит новый шанс в Реале — что решил Анчелотти

Андрей Лунин во время тренировки. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин практически выиграл конкуренцию у испанца Кепы в мадридском "Реале". Тренерский штаб "королевского клуба" не видит Аррисабалагу в команде в следующем сезоне.

Лунину предложат продлить контракт на улучшенных условиях, сообщает Evening Standard.

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Андрей Лунин благодарит болельщиков за поддержку. Фото: REUTERS/Juan Medina

Новый шанс для Лунина

Карло Анчелотти недоволен действиями Кепы в тех матчах, в которых испанец выходил на поле в основном составе. В рамках полуфинала Суперкубка Испании "Реал" с трудом обыграл "Атлетико" (5:3). Согласно версии журналистов, после игры тренер предъявил претензии голкиперу по поводу пропущенных голов.

Наставник "королевского клуба" сделал выбор в пользу Андрея Лунина, который и будет защищать цвета команды до выздоровления Тибо Куртуа. Контракт украинца с "Реалом" закончится в летом 2024 года, но мадридцы предложат футболисту подписать новое соглашение.

Теперь решение о будущем в "Реале" предстоит принять самому Лунину. В последнее время появились слухи о том, что в услугах Андрея заинтересованы и другие гранды европейского футбола.

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