Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лунин получит новый шанс в Реале — что решил Анчелотти arrow

Лунин получит новый шанс в Реале — что решил Анчелотти

12 января 2024 16:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин получит новый шанс в Реале — что решил Анчелотти
Андрей Лунин во время тренировки. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин практически выиграл конкуренцию у испанца Кепы в мадридском "Реале". Тренерский штаб "королевского клуба" не видит Аррисабалагу в команде в следующем сезоне.

Лунину предложат продлить контракт на улучшенных условиях, сообщает Evening Standard

Читайте также:

Мадридский "Реал" отказался от плана о выкупе прав на испанского вратаря Кепу Аррисабалагу. Несмотря на желание голкипера остаться в столичном клубе, летом этого года ему придется вернуться в лондонский "Челси". 

Андрей Лунин
Андрей Лунин благодарит болельщиков за поддержку. Фото: REUTERS/Juan Medina

Новый шанс для Лунина 

Карло Анчелотти недоволен действиями Кепы в тех матчах, в которых испанец выходил на поле в основном составе. В рамках полуфинала Суперкубка Испании "Реал" с трудом обыграл "Атлетико" (5:3). Согласно версии журналистов, после игры тренер предъявил претензии голкиперу по поводу пропущенных голов. 

Наставник "королевского клуба" сделал выбор в пользу Андрея Лунина, который и будет защищать цвета команды до выздоровления Тибо Куртуа. Контракт украинца с "Реалом" закончится в летом 2024 года, но мадридцы предложат футболисту подписать новое соглашение. 

Теперь решение о будущем в "Реале" предстоит принять самому Лунину. В последнее время появились слухи о том, что в услугах Андрея заинтересованы и другие гранды европейского футбола. 

Напомним, "Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы. 

"Реал" Мадрид нашел неожиданную альтернативу Мбаппе.

Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

спорт
футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Карло Анчелотти

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме