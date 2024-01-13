Лунин или Кепа — бывший игрок Реала рассказал кто надежнее

Лунин благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/realmadrid/

В спор о том, кто должен быть основным голкипером мадридского "Реала" вступил бывший вратарь клуба Диего Лопес. Выбор он сделал между сменщиками Тибо Куртуа Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой.

Лопес назвал преимущества обоих футболистов, передает портал Condena Ser.

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Отметим, что "Реал" на текущий момент лидирует в чемпионате Испании, опережая по дополнительным показателям "Жирону". В этом сезоне команда играет без основного голкипера Тибо Куртуа, который травмировал колено и вернется летом 2024-го.

Лунин или Кепа

По словам Лопеса, оба голкипера имеют свои преимущества. У Кепы это скорость, а у Лунина надежная игра в прыжке, когда он делает сейвы или выходит на перехват мяча после подачи.

При этом Диего отметил проблемы Аррисабалаги в игре на выходах.

"Кепа — реактивный голкипер, он мне нравится, но он также имеет недостатки — плохо играет в воздухе.

Лунин более надежен в игре в воздухе, и он также заслужил место в старте. Андрей значительно улучшил свою игру", — рассказал Лопес.

Также Диего посоветовал главному тренеру Карло Анчелотти выбрать одного вратаря для матчей Лиги чемпионов и чемпионата Испании. Дублеру он предложил отдать кубок страны.

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