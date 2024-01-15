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Анчелотті повідомив, що у наступному матчі чемпіонату Іспанії зіграє не Лунін

15 січня 2024 08:29
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Агабекян Карен
редактор
Анчелотті повідомив, що у наступному матчі чемпіонату Іспанії зіграє не Лунін
Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після перемоги "Реала" у Суперкубку Іспанії, де їм вдалося розгромити "Барселону" з рахунком 4:1, головний тренер Карло Анчелотті знову заговорив про воротарів команди. Цього разу він підіграв Кепі Аррісабалазі.

Головний тренер сказав, що іспанець зіграє у наступному матчі чемпіонату Іспанії, передає Madrid Xtra.

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Зазначимо, що Андрій Лунін провів чудовий матч проти "Барселони" у Суперкубку, попри тому, що пропустив м'яч.

Хто гратиме у Анчелотті

За словами Анчелотті, 18 січня у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти "Атлетіко" у стартовому складі вийде Лунін. Минулого тижня ми також спостерігали мадридське дербі з "матрасниками" у півфіналі Суперкубку, де Кепа пропустив три м'ячі. Один із них повністю на вині воротаря. Пощастило "вершковим", що вони у відповідь забили п'ять голів.

Проте 21 січня у матчі чемпіонату Іспанії проти "Альмерії" зіграє Кепа. Про це Анчелотті повідомив журналістам.

"Кепа гратиме в Ла Лізі, а Лунін зіграє проти "Атлетіко", — сказав італійський фахівець.

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футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Карло Анчелотті
українські легіонери (футбол)
Кепа Аррісабалага

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