Ломаченко сделал важное заявление

Василий Ломаченко на поединке Александра Усика. Фото: instagram.com/lomus_official

Украинский боксер, экс-чемпион мира в трех весовых категориях в профи и олимпийский чемпион 2008,2012 Василий Ломаченко проведет следующий бой с бывшим абсолютом в легком дивизионе Джорджем Камбососом. Подерутся они в Австралии.

Также Ломаченко в соцсетях подтвердил, что бой состоится 12 мая.

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Отметим, что Ломаченко за свою карьеру выиграл 17 поединков, 11 досрочно, и трижды он проиграл. У Камбососа 21 победа, 10 нокаутом и два поражения.

Постер к поединку Ломаченко — Камбосос. Фото: ESPN

Заявление Ломаченко

Украинский боксер еще до официального объявления боя решил подтвердить информацию, что снова выйдет на ринг 12 мая.

Боксер опубликовал постер к бою с Камбососом, где написана дата и принимающая страна. Вероятно, с городом пока не определились.

При этом украинец в своем сообщении пожелал всем мира.

"С Богом. Мир всем", — написал Василий.

Отметим, что на кону в поединке будет вакантный титул чемпиона мира по версии IBF. Ранее он принадлежал Девину Хэйни, который сменил весовую категорию.

Ломаченко последний бой в 2023-м году проиграл решением судей абсолютному чемпиону легкого веса Девину Хэйни. Камбосос крайний бой выиграл у британца Макси Хьюза. Интересно, что оба поединка завершились спорными решениями.

Напомним, Анчелотти сообщил, что в следующем матче чемпионата Испании сыграет не Лунин.

Украинка Ястремская разгромила на Australian Open седьмую ракетку мира.