Буяльським цікавляться клуби з Італії та Німеччини

Віталій Буяльський перед матчем УПЛ. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Віталій Буяльський може перейти до іншої команди у зимове трансферне вікно-2024. У його послугах зацікавлено одразу кілька закордонних клубів.

Відома умова, за якої "Динамо" продасть Буяльського, повідомляє Tutto Mercato.

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Один із лідерів київського "Динамо" Віталій Буяльський має добрі шанси продовжити кар'єру в іншому клубі. Після 14 років в українській команді він може випробувати сили за кордоном.

Віталій Буяльський під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Умови трансферу Буяльського

У послугах 31-річного футболіста зацікавлені римський "Лаціо", "Фіорентина" та німецький "РБ Лейпциг". При цьому німецька команда хоче досягти переходу українця вже найближчими тижнями, щоб закрити угоду до завершення зимового трансферного вікна. "Лейпциг" готує запит до "Динамо" щодо трансферної вартості футболіста.

Керівництво київського клубу хоче отримати за Буяльського щонайменше чотири мільйони євро. Якщо німці погодяться на цю умову, то трансфер стане можливим. У такому разі капітанська пов'язка до "Динамо" перейде до Володимира Бражка.

У сезоні 2023/2024 Віталій Буяльський забив за "Динамо" шість голів і зробив п'ять результативних передач у 13 поєдинках.

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