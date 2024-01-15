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Буяльским интересуются клубы из Италии и Германии

15 января 2024 10:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Буяльским интересуются клубы из Италии и Германии
Виталий Буяльский перед матчем УПЛ. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Буяльский может перейти в другую команду в зимнее трансферное окно-2024. В его услугах заинтересовано сразу несколько зарубежных клубов. 

Известно условие, при котором "Динамо" продаст Буяльского, сообщает Tutto Mercato

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Один из лидеров киевского "Динамо" Виталий Буяльский имеет хорошие шансы продолжить карьеру в другом клубе. После 14 лет в украинской команде он может попробовать силы за границей. 

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Условия трансфера Буяльского 

В услугах 31-летнего футболиста заинтересованы римский "Лацио", "Фиорентина", а также немецкий "РБ Лейпциг". При этом немецкая команда хочет добиться перехода украинца уже в ближайшие недели, чтобы закрыть сделку до завершения зимнего трансферного окна. "Лейпциг" готовит запрос в "Динамо" относительно трансферной стоимости футболиста. 

Руководство киевского клуба хочет получить за Буяльского не менее четырех миллионов евро. Если немцы согласятся на это условие, то трансфер станет возможным. В таком случае капитанская повязка в "Динамо" перейдет к Владимиру Бражко. 

В сезоне 2023/2024 Виталий Буяльский забил за "Динамо" шесть голов и сделал пять результативных передач в 13 поединках. 

Напомним, Анчелотти сообщил, что в следующем матче чемпионата Испании сыграет не Лунин. 

Украинка Ястремская разгромила на Australian Open седьмую ракетку мира. 

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Виталий Буяльский

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