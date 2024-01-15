Буяльским интересуются клубы из Италии и Германии

Виталий Буяльский перед матчем УПЛ. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Буяльский может перейти в другую команду в зимнее трансферное окно-2024. В его услугах заинтересовано сразу несколько зарубежных клубов.

Известно условие, при котором "Динамо" продаст Буяльского, сообщает Tutto Mercato.

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Один из лидеров киевского "Динамо" Виталий Буяльский имеет хорошие шансы продолжить карьеру в другом клубе. После 14 лет в украинской команде он может попробовать силы за границей.

Виталий Буяльский во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Условия трансфера Буяльского

В услугах 31-летнего футболиста заинтересованы римский "Лацио", "Фиорентина", а также немецкий "РБ Лейпциг". При этом немецкая команда хочет добиться перехода украинца уже в ближайшие недели, чтобы закрыть сделку до завершения зимнего трансферного окна. "Лейпциг" готовит запрос в "Динамо" относительно трансферной стоимости футболиста.

Руководство киевского клуба хочет получить за Буяльского не менее четырех миллионов евро. Если немцы согласятся на это условие, то трансфер станет возможным. В таком случае капитанская повязка в "Динамо" перейдет к Владимиру Бражко.

В сезоне 2023/2024 Виталий Буяльский забил за "Динамо" шесть голов и сделал пять результативных передач в 13 поединках.

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