Матвієнко залишить Шахтар — куди може перейти захисник

Микола Матвієнко готується до трансферу. Фото: instagram.com/koliamatvienko/

Керівництво донецького "Шахтаря" готове продати захисника збірної України Миколу Матвієнка. На нього претендують одразу три клуби з двох чемпіонатів.

"Шахтар" не утримуватиме Матвієнка, якщо отримає вигідну пропозицію, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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Контракт 27-річного Миколи Матвієнка з "Шахтарем" діє до літа 2027 року, проте досвідчений футболіст може піти з донецької команди набагато раніше. На гравця давно претендують закордонні клуби, і цієї зими такий інтерес може призвести до повноцінного трансферу.

Матвієнко забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Фото: instagram.com/koliamatvienko/

Куди може перейти Матвієнко

Останнім часом чутки пов'язують футболіста "Шахтаря" з англійськими "Брайтоном" та "Вест Гемом", а також з італійським "Наполі". Саме "партенопейці" стали головним претендентом на Миколу Матвієнка.

Італійці вже направили "гірникам" запит щодо трансферної вартості футболіста. У сезоні 2023/2024 Микола Матвієнко зіграв за "Шахтар" 16 поєдинків, у яких забив чотири голи.

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