Матвієнко залишить Шахтар — куди може перейти захисник
Керівництво донецького "Шахтаря" готове продати захисника збірної України Миколу Матвієнка. На нього претендують одразу три клуби з двох чемпіонатів.
"Шахтар" не утримуватиме Матвієнка, якщо отримає вигідну пропозицію, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.
Контракт 27-річного Миколи Матвієнка з "Шахтарем" діє до літа 2027 року, проте досвідчений футболіст може піти з донецької команди набагато раніше. На гравця давно претендують закордонні клуби, і цієї зими такий інтерес може призвести до повноцінного трансферу.
Куди може перейти Матвієнко
Останнім часом чутки пов'язують футболіста "Шахтаря" з англійськими "Брайтоном" та "Вест Гемом", а також з італійським "Наполі". Саме "партенопейці" стали головним претендентом на Миколу Матвієнка.
Італійці вже направили "гірникам" запит щодо трансферної вартості футболіста. У сезоні 2023/2024 Микола Матвієнко зіграв за "Шахтар" 16 поєдинків, у яких забив чотири голи.
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