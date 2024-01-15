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Матвієнко залишить Шахтар — куди може перейти захисник

15 січня 2024 12:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Матвієнко залишить Шахтар — куди може перейти захисник
Микола Матвієнко готується до трансферу. Фото: instagram.com/koliamatvienko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво донецького "Шахтаря" готове продати захисника збірної України Миколу Матвієнка. На нього претендують одразу три клуби з двох чемпіонатів.

"Шахтар" не утримуватиме Матвієнка, якщо отримає вигідну пропозицію, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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Контракт 27-річного Миколи Матвієнка з "Шахтарем" діє до літа 2027 року, проте досвідчений футболіст може піти з донецької команди набагато раніше. На гравця давно претендують закордонні клуби, і цієї зими такий інтерес може призвести до повноцінного трансферу.

Микола Матвієнко
Матвієнко забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Фото: instagram.com/koliamatvienko/

Куди може перейти Матвієнко

Останнім часом чутки пов'язують футболіста "Шахтаря" з англійськими "Брайтоном" та "Вест Гемом", а також з італійським "Наполі". Саме "партенопейці" стали головним претендентом на Миколу Матвієнка.

Італійці вже направили "гірникам" запит щодо трансферної вартості футболіста. У сезоні 2023/2024 Микола Матвієнко зіграв за "Шахтар" 16 поєдинків, у яких забив чотири голи.

Нагадаємо, Буяльським цікавляться клуби з Італії та Німеччини. 

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спорт
футбол
ФК Шахтар
Футбол трансфери
Микола Матвієнко

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