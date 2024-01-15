Матвиенко покинет Шахтер — куда может перейти защитник

Николай Матвиенко готовится к трансферу. Фото: instagram.com/koliamatvienko/

Руководство донецкого "Шахтера" готово продать защитника сборной Украины Николая Матвиенко. На него претендуют сразу три клуба из двух чемпионатов.

"Шахтер" не будет удерживать Матвиенко, если получит выгодное предложение, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

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Контракт 27-летнего Николая Матвиенко с "Шахтером" действует до лета 2027-го года, однако опытный футболист может уйти из донецкой команды гораздо раньше. На игрока давно претендуют зарубежные клубы, и этой зимой такой интерес может привести к полноценному трансферу.

Матвиенко забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Фото: instagram.com/koliamatvienko/

Куда может перейти Матвиенко

В последнее время слухи связывают футболиста "Шахтера" с английскими "Брайтоном" и "Вест Хэмом", а также с итальянским "Наполи". Именно "партенопейцы" стали главным претендентом на Николая Матвиенко.

Итальянцы уже направили "горнякам" запрос по поводу трансферной стоимости футболиста. В сезоне 2023/2024 Николай Матвиенко сыграл за "Шахтер" 16 поединков, в которых забил четыре гола.

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