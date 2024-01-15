Олимпийская сборная Украины сыграет с экзотическим соперником

Руслан Ротань во время интервью. Скриншот YouTube

Главный тренер юношеской сборной Украины Руслан Ротань будет готовить свою команду к товарищескому поединку против сверстников из Японии. Матч пройдет в рамках подготовки к выступлению на летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Встреча сборных Украины и Японии состоится в марте, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Читайте также:

Ближайшим соперником юношеской сборной Украины станет команда из Японии. Противостояние состоится 24 марта 2024 года в городе Фукуока на арене "Микуни Китакюсю". Начало поединка — 12:15 по киевскому времени.

Афиша матча. Фото: УАФ

Команда Ротаня готовится к Олимпиаде

Сборная Украины завоевала право дебютировать на Играх благодаря удачному выступлению на молодежном чемпионате Европы-2023. Тренерский штаб сможет включить в заявку футболистов, которые родились после первого января 2001 года. Также в заявку можно будет внести трех игроков старше 18 лет.

Футбольный турнир в рамках ОИ-2024 состоится с 24 июля по девятое августа 2024 года. Он пройдет в семи французских городах. Это Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьене Ницца и Нант.

Помимо сборной Украины, в Олимпийских играх примут участие команды Франции, Испании, Израиля, Марокко, Египта, Мали, США, Доминиканской Республики и Новой Зеландии. Также участниками турнира станут три команды из Азии, которые будут известны в мае 2024 года, и две команды из Южной Америки (они определятся в феврале 2024 года). Последнюю путевку получит сборная, которая окажется победителем плей-офф между четвертыми командами Африки (Гвинея) и Азии.

Напомним, Буяльским интересуются клубы из Италии и Германии.

"Барселона" уволит Хави — известно, кто возглавит каталонцев.

Ломаченко сделал важное заявление.

Анчелотти сообщил, что в следующем матче чемпионата Испании сыграет не Лунин.

Украинка Ястремская разгромила на Australian Open седьмую ракетку мира.