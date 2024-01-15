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Олимпийская сборная Украины сыграет с экзотическим соперником

15 января 2024 11:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Олимпийская сборная Украины сыграет с экзотическим соперником
Руслан Ротань во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер юношеской сборной Украины Руслан Ротань будет готовить свою команду к товарищескому поединку против сверстников из Японии. Матч пройдет в рамках подготовки к выступлению на летней Олимпиаде-2024 в Париже. 

Встреча сборных Украины и Японии состоится в марте, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УАФ. 

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Ближайшим соперником юношеской сборной Украины станет команда из Японии. Противостояние состоится 24 марта 2024 года в городе Фукуока на арене "Микуни Китакюсю". Начало поединка — 12:15 по киевскому времени. 

Олимпийская сборная Украины
Афиша матча. Фото: УАФ

Команда Ротаня готовится к Олимпиаде

Сборная Украины завоевала право дебютировать на Играх благодаря удачному выступлению на молодежном чемпионате Европы-2023. Тренерский штаб сможет включить в заявку футболистов, которые родились после первого января 2001 года. Также в заявку можно будет внести трех игроков старше 18 лет. 

Футбольный турнир в рамках ОИ-2024 состоится с 24 июля по девятое августа 2024 года. Он пройдет в семи французских городах. Это Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьене Ницца и Нант. 

Помимо сборной Украины, в Олимпийских играх примут участие команды Франции, Испании, Израиля, Марокко, Египта, Мали, США, Доминиканской Республики и Новой Зеландии. Также участниками турнира станут три команды из Азии, которые будут известны в мае 2024 года, и две команды из Южной Америки (они определятся в феврале 2024 года). Последнюю путевку получит сборная, которая окажется победителем плей-офф между четвертыми командами Африки (Гвинея) и Азии. 

Напомним, Буяльским интересуются клубы из Италии и Германии. 

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Украинка Ястремская разгромила на Australian Open седьмую ракетку мира. 

спорт
футбол
Олимпийские игры
Руслан Ротань
Олимпийская сборная Украины

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