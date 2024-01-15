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Олімпійська збірна України зіграє з екзотичним суперником

15 січня 2024 11:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Олімпійська збірна України зіграє з екзотичним суперником
Руслан Ротань під час інтерв'ю. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер юнацької збірної України Руслан Ротань готуватиме свою команду до товариського поєдинку проти однолітків із Японії. Матч пройде у рамках підготовки до виступу на літній Олімпіаді-2024 у Парижі.

Зустріч збірних України та Японії відбудеться у березні, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УАФ.

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Найближчим суперником юнацької збірної України стане команда із Японії. Протистояння відбудеться 24 березня 2024 року у місті Фукуока на арені "Мікуні Кітакюсю". Початок поєдинку — 12:15 за київським часом.

Олімпійська збірна України
Афіша матчу. Фото: УАФ

Команда Ротаня готується до Олімпіади

Збірна України здобула право дебютувати на Іграх завдяки вдалому виступу на молодіжному чемпіонаті Європи-2023. Тренерський штаб зможе включити до заявки футболістів, які народилися після першого січня 2001 року. Також у заявку можна буде внести трьох гравців віком від 18 років.

Футбольний турнір у рамках ОІ-2024 відбудеться з 24 липня по 9 серпня 2024 року. Він пройде у семи французьких містах. Це Париж, Марсель, Ліон, Бордо, Сент-Етьєна Ніцца і Нант.

Окрім збірної України, в Олімпійських іграх візьмуть участь команди Франції, Іспанії, Ізраїлю, Марокко, Єгипту, Малі, США, Домініканської Республіки та Нової Зеландії. Також учасниками турніру стануть три команди з Азії, які будуть відомі у травні 2024 року, та дві команди з Південної Америки (вони визначаться у лютому 2024 року). Останню путівку отримає збірна, яка виявиться переможцем плей-офф між четвертими командами Африки (Гвінея) та Азії.

Нагадаємо, Буяльським цікавляться клуби з Італії та Німеччини. 

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спорт
футбол
Олімпійські ігри
Руслан Ротань
Олімпійська збірна України

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