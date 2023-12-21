Ротань відпустить одного із помічників у команду до Маркевича

Володимир Єзерський у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Колишній футболіст збірної України Володимир Єзерський вирішив змінити клуб. Тренер піде з "Олександрії" заради роботи із командою Першої ліги.

Єзерський продовжить кар'єру у львівських "Карпатах", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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Володимир Єзерський останнім часом працював у тренерському штабі Руслана Ротаня в "Олександрії", яка завершила перше коло на 11 місці у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу (УПЛ). Наступний рік колишній захисник національної команди розпочне у "Карпатах".

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Перехід Єзерського до іншого клубу

Володимир Єзерський вирішив повернутися до клубу з рідного міста, в якому він грав на старті футбольної кар'єри. Чвертьфіналіст Кубка Світу-2026 увійде до тренерського штабу Мирона Маркевича.

"Карпати" очолюють турнірну таблицю Першої ліги після 18 турів. Львів'яни випереджають "Інгулець" на три очки. Єзерський вже працював із Маркевичем у "Дніпрі", коли ця команда дійшла до фіналу Ліги Європи.

Володимир Єзерський продовжує працювати тренером збірної України U-17. Як футболіст він захищав кольори "Карпат", "Динамо", "Дніпра", "Шахтаря", "Зорі", "Говерли" та інших клубів.

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