Ворсклу може очолити легенда рівненського Вереса

Юрій Вірт. Фото: НК "Верес"

Після відходу головного тренера Віктора Скрипника полтавська "Ворскла" залишилася без керманича. Тому клуб зараз працює над пошуком нового наставника.

За інформацією Instagram-каналу fcvr57, розглядається варіант із Юрієм Віртом.

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Зазначимо, що зі Скрипником розірвали контракт за взаємною згодою і потім фахівець очолив "Металіст 1925".

Юрій Вірт. Фото: НК "Верес"

Вірт — легенда "Вереса", але чи підходить він "Ворсклі"

Джерело повідомило, що Вірт може очолити команду, але він лише один із кандидатів.

Якщо оцінювати кандидатуру Вірта, це призначення виглядає малоймовірним. У "Ворсклі" мають гарну академію та хочуть розвивати молодих футболістів. Юрій, як тренер, ніколи не славився роботою з молоддю, а кістяк його команд складали досвідчені футболісти.

Вірт відомий по роботі у рівненському "Вересі" з 2019-2023 року. Також він працював у донецькому "Металургу", кам'янській "Сталі" та львівському "Руху".

Після відходу з "Вереса" працює експертом на телебаченні.

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