Ворсклу може очолити легенда рівненського Вереса
Після відходу головного тренера Віктора Скрипника полтавська "Ворскла" залишилася без керманича. Тому клуб зараз працює над пошуком нового наставника.
За інформацією Instagram-каналу fcvr57, розглядається варіант із Юрієм Віртом.
Зазначимо, що зі Скрипником розірвали контракт за взаємною згодою і потім фахівець очолив "Металіст 1925".
Вірт — легенда "Вереса", але чи підходить він "Ворсклі"
Джерело повідомило, що Вірт може очолити команду, але він лише один із кандидатів.
Якщо оцінювати кандидатуру Вірта, це призначення виглядає малоймовірним. У "Ворсклі" мають гарну академію та хочуть розвивати молодих футболістів. Юрій, як тренер, ніколи не славився роботою з молоддю, а кістяк його команд складали досвідчені футболісти.
Вірт відомий по роботі у рівненському "Вересі" з 2019-2023 року. Також він працював у донецькому "Металургу", кам'янській "Сталі" та львівському "Руху".
Після відходу з "Вереса" працює експертом на телебаченні.
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