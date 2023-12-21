Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ворсклу может возглавить легенда ровенского Вереса arrow

Ворсклу может возглавить легенда ровенского Вереса

21 декабря 2023 11:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ворсклу может возглавить легенда ровенского Вереса
Юрій Вірт. Фото: НК "Верес"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После ухода главного тренера Виктора Скрипника полтавская "Ворскла" осталась без руководителя команды. Поэтому клуб сейчас ведет работу над поиском нового наставника.

По информации Instagram-канала fcvr57, рассматривается вариант с Юрием Виртом.

Читайте также:

Отметим, что со Скрипником разорвали контракта по обоюдному согласию и затем специалист возглавил "Металлист 1925".

Юрий Вирт
Юрій Вірт. Фото: НК "Верес"

Вирт — легенда "Вереса", но подходит ли он "Ворскле"

Источник сообщил, что Вирт может возглавить команду, но он лишь один из кандидатов.

Если оценивать кандидатуру Вирта, то это назначение выглядит маловероятным. В "Ворскле" имеют хорошую академию и хотят развивать молодых футболистов. Юрий же как тренер никогда не славился работой с молодежью, а костяки его команд составляли опытные футболисты.

Вирт известен по работе в ровенском "Вересе" с 2019-2023 года. Также он работал в донецком "Металлурге", каменской "Стали" и львовском "Рухе".

После ухода из "Вереса" работает экспертом на телевидении.

Напомним, "Шахтер" продаст игрока сборной Украины в клуб УПЛ. 

В России приняли решение о выходе из УЕФА — что известно. 

"Жирона" готова продать своего лидера в мадридский "Реал".

Источник назвал единственный клуб, который ведет переговоры по Довбику

"Динамо" зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь.

Ребров рассказал, кто может усилить сборную Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме