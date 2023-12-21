Ворсклу может возглавить легенда ровенского Вереса

Юрій Вірт. Фото: НК "Верес"

После ухода главного тренера Виктора Скрипника полтавская "Ворскла" осталась без руководителя команды. Поэтому клуб сейчас ведет работу над поиском нового наставника.

По информации Instagram-канала fcvr57, рассматривается вариант с Юрием Виртом.

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Отметим, что со Скрипником разорвали контракта по обоюдному согласию и затем специалист возглавил "Металлист 1925".

Юрій Вірт. Фото: НК "Верес"

Вирт — легенда "Вереса", но подходит ли он "Ворскле"

Источник сообщил, что Вирт может возглавить команду, но он лишь один из кандидатов.

Если оценивать кандидатуру Вирта, то это назначение выглядит маловероятным. В "Ворскле" имеют хорошую академию и хотят развивать молодых футболистов. Юрий же как тренер никогда не славился работой с молодежью, а костяки его команд составляли опытные футболисты.

Вирт известен по работе в ровенском "Вересе" с 2019-2023 года. Также он работал в донецком "Металлурге", каменской "Стали" и львовском "Рухе".

После ухода из "Вереса" работает экспертом на телевидении.

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