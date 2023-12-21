Ротань отпустит одного из помощников в команду к Маркевичу
Бывший футболист сборной Украины Владимир Езерский решил сменить клуб. Тренер уйдет из "Александрии" ради работы с командой Первой лиги.
Езерский продолжит карьеру в львовских "Карпатах", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.
Владимир Езерский последнее время работал в тренерском штабе Руслана Ротаня в "Александрии", которая завершила первый круг на 11 месте в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу (УПЛ). Следующий год бывший защитник национальной команды начнет в "Карпатах".
Переход Езерского в другой клуб
Владимир Езерский принял решение вернуться в клуб из родного города, в котором он играл на старте футбольной карьеры. Четвертьфиналист Кубка Мира-2026 войдет в тренерский штаб Мирона Маркевича.
"Карпаты" возглавляют турнирную таблицу Первой лиги после 18 туров. Львовяне опережают "Ингулец" на три очка. Езерский уже работал с Маркевичем в "Днепре", когда эта команда дошла до финала Лиги Европы.
Владимир Езерский продолжает работать тренером сборной Украины U-17. В качестве футболиста он защищал цвета "Карпат", "Динамо", "Днепра", "Шахтера", "Зари", "Говерлы" и других клубов.
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