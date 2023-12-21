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Ротань отпустит одного из помощников в команду к Маркевичу

21 декабря 2023 13:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ротань отпустит одного из помощников в команду к Маркевичу
Владимир Езерский в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист сборной Украины Владимир Езерский решил сменить клуб. Тренер уйдет из "Александрии" ради работы с командой Первой лиги.

Езерский продолжит карьеру в львовских "Карпатах", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua

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Владимир Езерский последнее время работал в тренерском штабе Руслана Ротаня в "Александрии", которая завершила первый круг на 11 месте в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу (УПЛ). Следующий год бывший защитник национальной команды начнет в "Карпатах". 

Руслан Ротань
Руслан Ротань остался без помощника. Фото: instagram.com/ruslan_rotan29/

Переход Езерского в другой клуб 

Владимир Езерский принял решение вернуться в клуб из родного города, в котором он играл на старте футбольной карьеры. Четвертьфиналист Кубка Мира-2026 войдет в тренерский штаб Мирона Маркевича. 

"Карпаты" возглавляют турнирную таблицу Первой лиги после 18 туров. Львовяне опережают "Ингулец" на три очка. Езерский уже работал с Маркевичем в "Днепре", когда эта команда дошла до финала Лиги Европы. 

Владимир Езерский продолжает работать тренером сборной Украины U-17. В качестве футболиста он защищал цвета "Карпат", "Динамо", "Днепра", "Шахтера", "Зари", "Говерлы" и других клубов. 

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