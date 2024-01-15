Барселона уволит Хави — известно, кто возглавит каталонцев

Хави думает над причинами поражения "Барселоны". Фото: REUTERS/Juan Medina

Фиаско в Суперкубке Испании стало последней каплей терпения у руководства каталонской "Барселоны". Главному тренеру команды Хави Эрнандесу активно ищут замену.

Смена наставника у "блаугранас" может произойти в конце сезона, сообщает El Nacional.

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Хави Эрнандес в Саудовской Аравии. Фото: REUTERS/Juan Medina

Кто заменит Хави в "Барселоне"

Основным кандидатом на должность наставника каталонского клуба является немецкий специалист Юрген Клопп. Контракт 56-летнего тренера с "Ливерпулем" рассчитан до 2026-го года, однако "Барселона" надеется договориться с "красными" и немецким наставником о досрочном расторжении соглашения.

Хави после поражения "Барселоны". Фото: REUTERS/Juan Medina

Спортивный директор "Барселоны" Деку заявляет о полной поддержке Хави Эрнандесу, однако на деле молодому тренеру дадут доработать до конца сезона. После этого контракт с ним будет расторгнут по обоюдному согласию.

Хави еще сможет подготовить "Барселону" к матчам плей-офф Лиги чемпионов, однако руководство клуба считает, что нынешний сезон станет для команды провальным.

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