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Барселона уволит Хави — известно, кто возглавит каталонцев

15 января 2024 11:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона уволит Хави — известно, кто возглавит каталонцев
Хави думает над причинами поражения "Барселоны". Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Фиаско в Суперкубке Испании стало последней каплей терпения у руководства каталонской "Барселоны". Главному тренеру команды Хави Эрнандесу активно ищут замену. 

Смена наставника у "блаугранас" может произойти в конце сезона, сообщает El Nacional

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"Барселона" с разгромным счетом 1:4 проиграла мадридскому "Реалу" в финале Суперкубка Испании-2024. Эксперты отметили абсолютно невыразительные действия каталонцев в атаке и большое количество ошибок в обороне. Это происходит с "сине-гранатовыми" довольно давно. Очевидно, что тренерский штаб не может исправить ситуацию. 

Хави Эрнандес
Хави Эрнандес в Саудовской Аравии. Фото: REUTERS/Juan Medina

Кто заменит Хави в "Барселоне" 

Основным кандидатом на должность наставника каталонского клуба является немецкий специалист Юрген Клопп. Контракт 56-летнего тренера с "Ливерпулем" рассчитан до 2026-го года, однако "Барселона" надеется договориться с "красными" и немецким наставником о досрочном расторжении соглашения. 

Хави Эрнандес
Хави после поражения "Барселоны". Фото: REUTERS/Juan Medina

Спортивный директор "Барселоны" Деку заявляет о полной поддержке Хави Эрнандесу, однако на деле молодому тренеру дадут доработать до конца сезона. После этого контракт с ним будет расторгнут по обоюдному согласию. 

Хави еще сможет подготовить "Барселону" к матчам плей-офф Лиги чемпионов, однако руководство клуба считает, что нынешний сезон станет для команды провальным. 

Напомним, Буяльским интересуются клубы из Италии и Германии. 

Ломаченко сделал важное заявление

Анчелотти сообщил, что в следующем матче чемпионата Испании сыграет не Лунин. 

Украинка Ястремская разгромила на Australian Open седьмую ракетку мира. 

спорт
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Барселона
Хави Эрнандес
тренер

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