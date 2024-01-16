Миколенко перейде в інший клуб АПЛ через проблеми Евертона

Віталій Миколенко у матчі проти "Тоттенгема". Фото: REUTERS/Tony Obrien

Керівництво англійського "Евертона" має намір продати кілька футболістів основного складу. Українець Віталій Миколенко опинився у цьому списку гравців.

"Евертону" загрожують санкції через порушення правил Прем'єр-ліги, повідомляє Daily Mail.

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Віталій Миколенко та ще шість гравців "Евертона" підуть з команди у випадку, якщо вона не зможе зберегти прописку в елітному дивізіоні за підсумками цього сезону. У послугах українського захисника зацікавлені "Вест Гем" та "Тоттенгем". Наставник "шпор" Ангелос Постекоглу вражений виступом українського футболіста.

Миколенко бореться із Джонсоном. Фото: REUTERS/Tony Obrien

З "Евертона" можуть зняти окуляри

Керівництво АПЛ звинуватило "Евертон" та "Ноттінгем Форест" у порушенні правил фінансового фейр-плею та принципів сталого розвитку клубів. З обох клубів можуть зняти очки по ходу цього сезону. У випадку "Евертона" йдеться про шість балів.

У Прем'єр-лізі існує правило, згідно з яким місцеві клуби Прем'єр-ліги дозволено витрачати максимум 105 млн фунтів за три сезони. "Евертон" перевищив цей ліміт і витратив 250 млн. Мова йде не лише про трансфери, а й про витрати на будівництво нового стадіону.

Клуб вважає звинувачення несправедливим та збирається подати апеляцію. Якщо покарання набуде чинності, "Евертон" опуститься вниз турнірної таблиці.

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