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Миколенку розбили голову, але він допоміг відібрати очки у одного з лідерів АПЛ

14 січня 2024 18:08
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Миколенку розбили голову, але він допоміг відібрати очки у одного з лідерів АПЛ
Гравці "Евертону". Фото: REUTERS/Phil Noble
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 21-го туру Англійської прем'єр-ліги "Евертон" зустрівся з одним із лідерів АПЛ "Астон Віллою". У складі "ірисок" із перших хвилин матчу на поле вийшов український лівий захисник Віталій Миколенко.

Матч завершився нічиєю 0:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Виталий Миколенко
Захисник "Евертону" Віталій Миколенко. Фото: REUTERS/Phil Noble

Як зіграли "Евертон" та "Астон Вілла"

"Евертон" у статусі господарів активніше розпочав матч і перші 10-15 хвилин контролював гру. Коли агресія господарів упала, то "Астон Вілла" почала створювати моменти.

На 18-й хвилині "Вілла" навіть забила зусиллями Морено, але ВАР показав офсайд та гол скасували.

Потім продовжилася рівна гра, де гості більше контролювали матч, а "Евертон" був трохи гострішим.

У другому таймі на 50-й хвилині Миколенку розбили голову, але він продовжив грати й виглядав дуже добре у захисних діях.

В останні 20 хвилин матчу "Астон Вілла" грала краще і була ближчою до взяття воріт. Проте, на боці господарів було везіння та гра у захисті. Той самий Миколенко на 85-й хвилині врятував команду від гола, заблокувавши удар Кеша.

Матч завершився з рахунком 0:0, а Миколенко відіграв увесь час. Авторитетний статистичний портал Whoscored оцінив гру українця у 6,9 бала.

"Евертон" — "Астон Вілла" — 0:0

"Евертон": Пікфорд — Коулман, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Онана, Гарнер — Данжума (Макніл, 63), Дукуре, Гаррісон — Калверт-Льюїн (Бету, 63).

"Астон Вілла": Мартінес — Конса, Карлос (кеш, 74), Ленгле, Морено — Дуглас Луїс, Камара — Бейлі (Тілеманс, 64), Макгінн (Дзаніоло, 89), Діабі (Дуран, 64) — Воткінс.

Попередження: Тарковські — Воткінс, Карлос, Ленгле, Тілеманс

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футбол
Евертон
Віталій Миколенко
Астон Вілла
АПЛ
українські легіонери (футбол)

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