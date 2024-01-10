Миколенко помог украинским военным и закрыл два срочных сбора

Виталий Миколенко против Тоттенхэма. Фото: Reuters

Игрок сборной Украины и английского Эвертона Виталий Миколенко продолжает помогать ВСУ. На этот раз он присоединился к фанатскому сбору для украинских военных.

Об этом сообщил ультрас киевского "Динамо" Алексей "Декстер" , передает Новини.LIVE.

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В ультрас сообществе написали, что Миколенко помог болельщикам закрыть сразу два срочных сбора на фронт. Но, к сожалению, подробностей сбора "Декстер" не дает.

Папа в ВСУ, сын активно помогает армии

Напомним, что в ВСУ служит папа футболиста. Он рассказывал, что плакал, когда узнал, что отец решил пойти служить после начала полномасштабного военного вторжения российских оккупантов.

Сам Виталий активно помогает Вооруженным силам Украины. Он еще в 2022 году купил семь пикапов для украинской армии. Защитник "ирисок" полностью оплатил стоимость авто, а благотворительный фонд "Львы на джипе" организовал логистику и подготовку внедорожников на СТО.

Также один из лучших левых защитников АПЛ выставил на благотворительный аукцион свою игровую футболку с автографами Эвертона. Средства от продаж игрок передал волонтерской организации Ukraine Alive 2022.

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