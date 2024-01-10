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Миколенко допоміг українським військовим та закрив два термінові збори

10 січня 2024 21:53
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Миколенко допоміг українським військовим та закрив два термінові збори
Віталій Миколенко проти Тоттенхема. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравець збірної України та англійського Евертона Віталій Миколенко продовжує допомагати ЗСУ. Цього разу він приєднався до фанатського збору для українських військових.

Про це повідомив ультрас київського Динамо Олексій "Декстер", передає Новини.LIVE.

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В ультрас спільноті написали, що Миколенко допоміг уболівальникам закрити одразу два термінові збори на фронт. Але на жаль подробиць збору "Декстер" не дає.

Тато в ЗСУ, син активно допомагає армії

Нагадаємо, що в ЗСУ служить тато футболіста. Він розповідав, що плакав, коли дізнався що батько вирішив піти служити після початку повномасштабного військово вторгнення російських окупантів.

Сам Віталій активно допомагає Збройним силам України. Він ще у 2022-му купив сім пікапів для української армії. Захисник "ірисок" повністю сплатив вартість авто, а благодійний фонд "Леви на джипі" організував логістику та підготовку позашляховиків на СТО. 

Також один з кращих лівих захисників АПЛ виставив на благодійний аукціон свою ігрову футболку з автографами гравців "Евертона". Кошти від продажу гравець передав волонтерській організації Ukraine Alive 2022.

Нагадаємо, "Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника.

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