Миколенко перейдет в один из грандов Манчестера

Футболист "Эвертона" Виталий Миколенко. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Украинский левый защитник ливерпульского "Эвертона" Виталий Миколенко в текущем сезоне стал одним из лучших игроков АПЛ на своей позиции. Поэтому не удивительно, что на него появляются претенденты.

Украинским футболистом заинтересовался "Манчестер Юнайтед", сообщил портал FanDay со ссылкой на Manchester Evening News.

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🇺🇦 Vitaliy Mykolenko MOTM performance vs CFC ⭐ pic.twitter.com/ZrpSc1z2uY — Ірина Irina (@IrinaRysiapasha) December 10, 2023

Миколенко может сменить город в Англии

Защитник Эвертона начиная с сентября показывал топовую игру как в клубе, так и в национальной сборной Украины.

В "Манчестер Юнайтед" остались впечатлены игрой Виталия в защите и ищут именно такого футболиста, способного усилить оборону.

В текущем игровом сезоне 24-летний Миколенко успешно выступил в 18 поединках различных турниров, дважды поразив ворота. Контракт украинского защитника с "Эвертоном" рассчитан до июня 2026 года. По данным авторитетного ресурса "Трансфермаркт", стоимость футболиста составляет 28 миллионов евро.

"Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне испытал неудачу в Лиге чемпионов, заняв последнее место в группе и покинув еврокубки.

В АПЛ "МЮ" также не показывают стабильные результаты. После 19 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

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