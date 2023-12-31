Миколенко перейде в один із грандів Манчестера

Футболіст "Евертона" Віталій Миколенко. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Український лівий захисник ліверпульського "Евертона" Віталій Миколенко цього сезону став одним із найкращих гравців АПЛ на своїй позиції. Тож не дивно, що на нього з'являються претенденти.

Українським футболістом зацікавився "Манчестер Юнайтед", повідомив портал FanDay з посиланням на Manchester Evening News.

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🇺🇦 Vitaliy Mykolenko MOTM performance vs CFC ⭐ pic.twitter.com/ZrpSc1z2uY — Ірина Irina (@IrinaRysiapasha) December 10, 2023

Миколенко може змінити місто в Англії

Захисник "Евертона", починаючи з вересня, показував топову гру як у клубі, так і в національній збірній України.

У "Манчестер Юнайтед" залишилися вражені грою Віталія у захисті та шукають саме такого футболіста, здатного посилити оборону.

Цьогорічного ігрового сезону 24-річний Миколенко успішно виступив у 18 поєдинках різних турнірів, двічі вразивши ворота. Контракт українського захисника з "Евертоном" розрахований до червня 2026 року. За даними авторитетного ресурсу "Трансфермаркт", вартість футболіста складає 28 мільйонів євро.

"Манчестер Юнайтед" у поточному сезоні зазнав невдачі в Лізі чемпіонів, посівши останнє місце у групі та залишивши єврокубки.

В АПЛ "МЮ" також не показують стабільних результатів. Після 19 турів команда посідає сьоме місце у турнірній таблиці.

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