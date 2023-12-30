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Команды Миколенко и Ярмолюка синхронно проиграли в АПЛ

30 декабря 2023 22:29
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Агабекян Карен
редактор
Команды Миколенко и Ярмолюка синхронно проиграли в АПЛ
Виталий Миколенко в матче против "Вулверхэмптона". Фото: REUTERS/Carl Recine
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Агабекян Карен
редактор

В рамках двадцатого тура чемпионата Англии состоялись матчи с участием украинцев. На поле выходили Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк.

Оба игрока проиграли свои матчи, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Вулвергемптон" — "Эвертон"

Английский "Эвертон" с Миколенком в составе был разгромлен "Вулверхэмптоном". Уже на 25-й минуте этнический украинец Килман открыл счет. В первой половине второго тайма Кунья и Доуссон сделали счет разгромным.

Миколенко отыграл весь матч, а авторитетный статистический портал WhoScored дал ему оценку — 6,8. В составе "Эвертона" больше только у Тарковски — 6,9.

"Вулверхэмптон" — "Эвертон" — 3:0

Голы: Килман, 25, Кунья, 53, Доусон, 61

"Вулвергемптон": Са — Килман, Доусон, Тоти — Семеду (Доэрти, 85), Гомес (Траоре, 84), Дойл, Аит-Нури (У. Буэно, 73) — Хван, Сарабия (Бельгард, 80) — Кунья ( Нету, 80).

"Эвертон": Пикфорд — Паттерсон (Коулман, 63), Кин (Гомеш, 64), Тарковские, Брентвейт, Миколенко — Гаррисон, Гарнер, Онана, Макнил (Данжума, 74) — Калверт-Льюин (Бету, 74).

Предупреждения: Аит-Нури, Дойл — Паттерсон, Макнил, Тарковски.

"Кристалл Пелеас" — "Брентфорд"

Ярмоюк в матче своего "Брентфорда" остался на скамейке запасных. Без украинца клуб открыл счет на 2-й минуте.

Несмотря на удачное начало, хозяева сравняли счет на 14-й минуте после удара Олисе. Еще до конца первого тайма Эзе вывел свою команду вперед.

Во втором тайме Олисе оформил дубль и установил окончательный счет. Ярмолюк вышел на поле на 80-й минуте, но результативными действиями не отличился.

WhoScored поставил Ярмолюку за матч оценку 5,9.

"Кристалл Пелас" — "Брентфорд" — 3:1

Голы: Олисе, 14, 58, Эзе, 39 — Льюис-Поттер, 2

"Кристалл Пелес": Гендерсон — Клайн, Андерсен, Геи, Митчелл — Лерма, Ричардс, Эзе (Гьюз, 86) — Олисе, Матета (Франко, 86), Аю (Шлупп, 90+2)

"Брентфорд": Флеккен — Занка, Коллинз, Пиннок — Роэрслев (Оньека, 63), Йенсен (Мопе, 63), Нергор (Дамсгор, 67), Янельт (Ярмолюк, 80), Годдос — Висса, Льюис-Поттер (Олак) 80)

Предупреждение: Годдос, 45+2

Напомним, "Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

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