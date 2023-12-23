Миколенко попал в символическую команду лучших игроков АПЛ
В текущем сезоне Английской премьер-лиги левый защитник Виталий Миколенко стал одним из самых запоминающихся игроков "Эвертона". Также он сейчас является лучшим украинцем в АПЛ.
Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную текущего сезона АПЛ, куда включил Миколенко.
Символическая сборная АПЛ
В символической команде Миколенко на позиции левого защитника опередил всех футболистов АПЛ, в том числе Александра Зинченко из "Арсенала".
Вратарь: Андре Онана ("Манчестер Юнайтед").
Защита: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Виталий Миколенко ("Эвертон").
Полузащита: Джеймс Мэддисон ("Тоттенхэм"), Родри ("Манчестер Сити"), Букайо Сака ("Арсенал"), Жереми Доку ("Манчестер Сити").
Нападение: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").
Миколенко в текущем сезоне в 12 матчах Английской премьер-лиги забил два мяча.
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