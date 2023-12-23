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Миколенко попал в символическую команду лучших игроков АПЛ

23 декабря 2023 16:39
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Агабекян Карен
редактор
Миколенко попал в символическую команду лучших игроков АПЛ
Виталий Миколенко. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
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Агабекян Карен
редактор

В текущем сезоне Английской премьер-лиги левый защитник Виталий Миколенко стал одним из самых запоминающихся игроков "Эвертона". Также он сейчас является лучшим украинцем в АПЛ.

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную текущего сезона АПЛ, куда включил Миколенко.

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Сборная лучших игроков АПЛ. Фото: скриншот

Символическая сборная АПЛ

В символической команде Миколенко на позиции левого защитника опередил всех футболистов АПЛ, в том числе Александра Зинченко из "Арсенала".

Вратарь: Андре Онана ("Манчестер Юнайтед").

Защита: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Виталий Миколенко ("Эвертон").

Полузащита: Джеймс Мэддисон ("Тоттенхэм"), Родри ("Манчестер Сити"), Букайо Сака ("Арсенал"), Жереми Доку ("Манчестер Сити").

Нападение: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").

Миколенко в текущем сезоне в 12 матчах Английской премьер-лиги забил два мяча.

Напомним, Зинченко выбирает между двумя клубами — когда будет трансфер.

"Динамо" готовится к продаже трех лидеров в следующем году.

"Манчестер Сити" впервые в истории стал чемпионом мира.

"Шахтер" продаст игрока сборной Украины в клуб УПЛ.

 

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