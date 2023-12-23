Миколенко потрапив до символічної команди найкращих гравців АПЛ

Віталій Миколенко. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

У поточному сезоні Англійської прем'єр-ліги лівий захисник Віталій Миколенко став одним із гравців "Евертона", що найбільше запам'ятовуються. Також він наразі є найкращим українцем в АПЛ.

Авторитетний статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну цього сезону АПЛ, куди включив Миколенка.

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Символічна збірна АПЛ

У символічній команді Миколенко на позиції лівого захисника випередив усіх футболістів АПЛ, зокрема Олександра Зінченка з "Арсеналу".

Воротар: Андре Онана ("Манчестер Юнайтед").

Захист: Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль"), Крістіан Ромеро ("Тоттенгем"), Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Віталій Миколенко ("Евертон").

Півзахист: Джеймс Меддісон ("Тоттенгем"), Родрі ("Манчестер Сіті"), Букайо Сака ("Арсенал"), Жеремі Доку ("Манчестер Сіті").

Напад: Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті), Сон Хін Мін (Тоттенгем).

Миколенко цього сезону в 12 матчах Англійської прем'єр-ліги забив два м'ячі.

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