Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Миколенко потрапив до символічної команди найкращих гравців АПЛ arrow

Миколенко потрапив до символічної команди найкращих гравців АПЛ

23 грудня 2023 16:39
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Миколенко потрапив до символічної команди найкращих гравців АПЛ
Віталій Миколенко. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У поточному сезоні Англійської прем'єр-ліги лівий захисник Віталій Миколенко став одним із гравців "Евертона", що найбільше запам'ятовуються. Також він наразі є найкращим українцем в АПЛ.

Авторитетний статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну цього сезону АПЛ, куди включив Миколенка.

Читайте також:
Віталій Миколенко
Збірна найкращих гравців АПЛ. Фото: скриншот

Символічна збірна АПЛ

У символічній команді Миколенко на позиції лівого захисника випередив усіх футболістів АПЛ, зокрема Олександра Зінченка з "Арсеналу".

Воротар: Андре Онана ("Манчестер Юнайтед").

Захист: Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль"), Крістіан Ромеро ("Тоттенгем"), Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Віталій Миколенко ("Евертон").

Півзахист: Джеймс Меддісон ("Тоттенгем"), Родрі ("Манчестер Сіті"), Букайо Сака ("Арсенал"), Жеремі Доку ("Манчестер Сіті").

Напад: Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті), Сон Хін Мін (Тоттенгем).

Миколенко цього сезону в 12 матчах Англійської прем'єр-ліги забив два м'ячі.

Нагадаємо, Зінченко обирає між двома клубами — коли буде трансфер.

"Динамо" готується до продажу трьох лідерів у наступному році.

"Манчестер Сіті" вперше в історії став чемпіоном світу.

"Шахтар" продасть гравця збірної України до клубу УПЛ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі