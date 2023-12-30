Команди Миколенка та Ярмолюка синхронно програли в АПЛ

Віталій Миколенко в матчі проти "Вулвергемптона". Фото: REUTERS/Carl Recine

В рамках двадцятого туру чемпіонату Англії відбулися матчі за участі українців. На поле виходили Віталій Миколенко та Єгор Ярмолюк.

Обидва гравці програли свої матчі, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Вулвергемптон" — "Евертон"

Англійський "Евертон" з Миколенком у складі було розгромлено "Вуовергемптоном". Вже на 25-й хвилині етнічний українець Кілман відкрив рахунок. В першій половині другого тайму Кунья та Доусон зробили рахунок розгромним.

Миколенко відіграв весь матч, а авторитетний статистичний портал WhoScored постава йому оцінку — 6,8. У складі "Евертона" більше лише у Тарковськи — 6,9.

"Вулвергемптон" — "Евертон" — 3:0

Голи: Кілман, 25, Кунья, 53, Доусон, 61

"Вулвергемптон": Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду (Доерті, 85), Гомес (Траоре, 84), Дойл, Аїт-Нурі (У. Буено, 73) — Хван, Сарабія (Бельгард, 80) — Кунья (Нету, 80).

"Евертон": Пікфорд — Паттерсон (Коулман, 63), Кін (Гомеш, 64), Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Онана, Макніл (Данжума, 74) — Калверт-Льюїн (Бету, 74).

Попередження: Аїт-Нурі, Дойл — Паттерсон, Макніл, Тарковські.

"Крістал Пелес" — "Брентфорд"

Ярмоюк в матчі свого "Брентфорду" залишився на лавці запасних. Без українця клуб відкрив рахунок на 2-й хвилині.

Попри вдалий початок господарі зрівняли рахунок на 14-й хвилині після удару Олісе. Ще до кінця першого тайму Езе вивів свою команду вперед.

У другому таймі Олісе оформив дубль та встановив остаточний рахунок. Ярмолюк вийшов на поле на 80-й хвилині, але результативними діями не відзначився.

WhoScored поставив Ярмолюку за матч оцінку — 5,9.

"Крістал Пелес" — "Брентфорд" — 3:1

Голи: Олісе, 14, 58, Езе, 39 — Льюїс-Поттер, 2

"Крістал Пелес": Гендерсон — Клайн, Андерсен, Геї, Мітчелл — Лерма, Річардс, Езе (Г'юз, 86) — Олісе, Матета (Франка, 86), Аю (Шлупп, 90+2)

"Брентфорд": Флеккен — Занка, Коллінз, Піннок — Роерслев (Оньєка, 63), Єнсен (Мопе, 63), Нергор (Дамсгор, 67), Янельт (Ярмолюк, 80), Годдос — Вісса, Льюїс-Поттер (Олакігбе, 80)

Попередження: Годдос, 45+2

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