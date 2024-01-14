Миколенко разбили голову, но он помог отобрать очки у одного из лидеров АПЛ

Игроки "Эвертона". Фото: REUTERS/Phil Noble

В рамках 21-го турам Английской премьер-лиги "Эвертон" встретился с одним из лидеров АПЛ "Астон Виллой". В составе "ирисок" с первых минут матча на поле вышел украинский левый защитник Виталий Миколенко.

Матч завершился ничьей 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко. Фото: REUTERS/Phil Noble

Как сыграли "Эвертон" и "Астон Вилла"

"Эвертон" в статусе хозяев активнее начал матч и первые 10-15 минут контролировал игру. Когда агрессия хозяев упала, то "Астон Вилла" начала создавать моменты.

На 18-й минуте "Вилла" даже забила усилиями Морено, но ВАР показал офсайд и гол отменили.

Затем продолжилась равная игра, где гости больше контролировали матч, а "Эвертон" был немного острее.

Во втором тайме на 50-й минуте Миколенко разбили голову, но он продолжил играть и выглядел очень хорошо в защитных действиях.

В последние 20 минут матча "Астон Вилла" играла лучше и была ближе к взятию ворот. Однако, на стороне хозяев было везение и игра в защите. Тот же Миколенко на 85-й минуте спас команду от гола, заблокировав удар Кеша.

Матч завершился со счетом 0:0, а Миколенко отыграл все отведенное время. Авторитетный статистический портал Whoscored оценил игру украинца в 6,9 балла.

"Эвертон" — "Астон Вилла" — 0:0

"Евертон": Пікфорд — Коулман, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Онана, Гарнер — Данжума (Макніл, 63), Дукуре, Гаррісон — Калверт-Льюїн (Бету, 63).

"Астон Вілла": Мартінес — Конса, Карлос (кеш, 74), Ленгле, Морено — Дуглас Луїс, Камара — Бейлі (Тілеманс, 64), Макгінн (Дзаніоло, 89), Діабі (Дуран, 64) — Воткінс.

Попередження: Тарковські — Воткінс, Карлос, Ленгле, Тілеманс

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