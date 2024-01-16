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Полісся підписало зіркового закордонного футболіста — хто він

16 січня 2024 08:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Полісся підписало зіркового закордонного футболіста — хто він
Таллес Коста з Кубком Бразилії. Фото: instagram.com/talles_costa8/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній півзахисник молодіжної збірної Бразилії Таллес Коста найближчими кількома годинами вирушить до Європи, щоб підписати контракт з українським футбольним клубом "Полісся". Його клуб Сан-Паулу погодився продати молодого гравця.

Трансфер оцінюється в один мільйон євро, повідомляє портал Новини. Live з посиланням на GOAL Brazil.

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Головним конкурентом "Полісся" у боротьбі за 21-річного Таллеса Косту був бразильський клуб "Куяба", який також направив пропозицію щодо придбання гравця. Проте перевагу віддали житомирській команді.

Що відомо про Таллеса Косту

Найближчим часом гравець вирушить до Європи, щоб пройти медичне обстеження та підписати контракт з "Поліссям". Його угода з Сан-Паулу діє до грудня 2024 року. Футболіст не хоче продовжувати контракт і мріє спробувати сили у Європі. Продажем спортсмена керували футбольний директор Карлос Бельмонте та керівник департаменту Руй Коста.

Таллес Коста
Таллес Коста на тренуванні. Фото: instagram.com/talles_costa8/

Таллес Коста здатний зіграти на будь-якій позиції у центрі поля. У різний час ним цікавилися португальська "Бенфіка", дортмундська "Боруссія" та італійський "Мілан".

Передбачається, що Таллес Коста підпише з "Полісся" контракт терміном на три роки. В активі 21-річного півзахисника є п'ять матчів за юнацьку збірну Бразилії.

Нагадаємо, Буяльським цікавляться клуби з Італії та Німеччини. 

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