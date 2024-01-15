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Челсі замість Довбика підпише володаря Золотого м'яча

15 січня 2024 14:55
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Агабекян Карен
редактор
Челсі замість Довбика підпише володаря Золотого м'яча
Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У лондонському "Челсі" знайшли, ким посилити центр нападу. Раніше вони розглядали кандидатуру форварда "Жирони" Артема Довбика.

У "Челсі" мають намір запросити Каріма Бензему, повідомив портал AS.

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Наразі як у "Челсі" проблеми з форвардом, так і Бензема має конфлікт з "Аль-Іттіхадом" у Саудівській Аравії.

У "Челсі" проблеми з форвардами, оскільки "кришталевий" Нкунку знову травмувався, Джексон поїхав на Кубок Африканських націй, а Бройя не показує належного рівня.

Через обмеження фінансового фейрплей клуб не може запросити на позицію центрфорварда гравця із величезною сумою викупу. Тому звернули увагу на зіркових нападників із чемпіонату Саудівської Аравії, які перейшли туди влітку і зараз просяться назад до Європи.

Окрім Бензема розглядається кандидатура бразильця Роберто Фірміно з "Аль-Ахлі". Обом не подобається в Саудівській Аравії, й тому вони хочуть залишити свої команди.

Зазначимо, що зараз Бензема відсторонено від першої команди "Аль-Іттіхада" після того, як він запізнився з різдвяних канікул.

"Челсі" в АПЛ після 21-го туру посідає дев'яте місце у турнірній таблиці.

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футбол
Футбол трансфери
Карім Бензема
Челсі
Аль-Іттіхад

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