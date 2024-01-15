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Челси вместо Довбика подпишет обладателя Золотого мяча

15 января 2024 14:55
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Агабекян Карен
редактор
Челси вместо Довбика подпишет обладателя Золотого мяча
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В лондонском "Челси" нашли, кем усилить центр нападения. Ранее они рассматривали кандидатуру форварда "Жироны" Артема Довбика.

В "Челси" намерены пригласить Карима Бензему, сообщил портал AS.

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Сейчас как в "Челси" проблемы с форвардом, так и у Бензема конфликт с "Аль-Иттихадом" в Саудовской Аравии.

У "Челси" проблемы с форвардами, поскольку "хрустальный" Нкунку снова травмировался, Джексон уехал на Кубок Африканских наций, а Бройя не показывает должного уровня.

Из-за ограничений финансового фейр-плей клуб не может пригласить на позицию центрфорварда игрока с огромной сумой выкупа. Поэтому обратили внимание на звездных нападающих из чемпионата Саудовской Аравии, которые перешли туда летом и сейчас просятся обратно в Европу.

Кроме Бензема, рассматривается кандидатура бразильца Роберто Фирмино из "Аль-Ахли". Обоим не нравится в Саудовской Аравии, и поэтому они хотят покинуть свои команды.

Отметим, что сейчас Бензема отстранен от первой команды "Аль-Иттихада" после того, как опоздал с рождественских каникул.

"Челси" в АПЛ после 21-го тура занимает девятое место в турнирной таблице.

Напомним, Буяльским интересуются клубы из Италии и Германии. 

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футбол
Футбол трансферы
Карим Бензема
Челси
Аль-Иттихад

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