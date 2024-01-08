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Довбик может присоединиться к Челси — Романо назвал сроки трансфера

8 января 2024 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик может присоединиться к Челси — Романо назвал сроки трансфера
Артем Довбик во время авиаперелета. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик оказался в центре внимания лондонского "Челси". Маурисио Почеттино хочет пригласить в команду мощного и результативного форварда. 

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в Twitter рассказал, когда может произойти этот трансфер. 

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Артем Довбик стал лидером атак "Жироны" в сезоне 2023/2024. За 18 матчей 26-летний украинский форвард забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. Это привлекло внимание европейских грандов к его персоне. 

Артем Довбик
Артем Довбик в составе "Жироны". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Трансфер Довбика в "Челси" 

Сразу несколько клубов английской Премьер-лиги следят за прогрессом форварда сборной Украины. Наиболее активным из них оказался "Челси". Лондонцы хотели подписать Айвена Тоуни, но высокая трансферная стоимость футболиста заставила "синих" искать альтернативные варианты. 

Артем Довбик обойдется "Челси" значительно дешевле, а его адаптация в Англии может пройти легко из-за присутствия в АПЛ других украинских футболистов. Однако Фабрицио Романо заявил, что "Жирона" продаст Довбика не ранее лета 2024 года. В этом сезоне Артем уже заигран за две команды. 

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