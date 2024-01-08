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Довбик може приєднатися до Челсі — Романо назвав терміни трансферу

8 січня 2024 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик може приєднатися до Челсі — Романо назвав терміни трансферу
Артем Довбик під час авіаперельоту. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик опинився в центрі уваги лондонського "Челсі". Маурісіо Почеттіно хоче запросити в команду потужного і результативного форварда.

Футбольний інсайдер Фабриціо Романо на своїй сторінці у Twitter розповів, коли може статися цей трансфер.

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Артем Довбик став лідером атак "Жирони" у сезоні 2023/2024. За 18 матчів 26-річний український форвард забив 11 голів та зробив шість результативних передач. Це привернуло увагу європейських грандів до його особи.

Артем Довбик
Артем Довбик у складі "Жирони". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Трансфер Довбика до "Челсі"

Одразу кілька клубів англійської Прем'єр-ліги стежать за прогресом форварда збірної України. Найбільш активним із них виявився "Челсі". Лондонці хотіли підписати Айвана Тоуні, але висока трансферна вартість футболіста змусила "синіх" шукати альтернативні варіанти.

Артем Довбик обійдеться "Челсі" значно дешевше, а його адаптація в Англії може легко пройти через присутність в АПЛ інших українських футболістів. Однак Фабриціо Романо заявив, що "Жирона" продасть Довбика не раніше ніж за літо 2024 року. Цього сезону Артема вже заграно за дві команди.

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