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Ребров розповів, чи стане Динамо чемпіоном України

8 січня 2024 16:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров розповів, чи стане Динамо чемпіоном України
Сергій Ребров розмовляє з футболістами у роздягальні. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думкою про чемпіонські перегони у Прем'єр-лізі. Він упевнений, що "Шахтар" та "Динамо" нав'яжуть конкуренцію лідерам турнірної таблиці.

Ребров назвав переваги донецької та київської команд у боротьбі за титул, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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Наставник національної команди Сергій Ребров радий тому, що останнім часом все більше молодих українських футболістів отримують шанс проявити себе у Прем'єр-лізі. Іноземні гравці не хочуть підписувати контракти з українськими клубами, бо вважають це небезпечним. Квоти зірок у "Динамо", "Шахтарі", "Поліссі" та інших командах УПЛ займають гравці з українськими паспортами.

Микола Шапаренко
Гравці йдуть на тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

"Динамо" чи "Шахтар"?

Сергій Ребров вважає, що успішні виступи у єврокубках додають донецькому "Шахтарю" впевненість під час матчів Прем'єр-ліги. Проте в УПЛ "гірники" продовжують досить часто втрачати очки й не завжди демонструють гру, яку очікують побачити вболівальники.

При цьому Ребров не відкидає того, що і "Динамо" продовжить боротися за чемпіонський титул цього сезону. Наставник збірної України вважає, що зміна тренера приносить користь столичній команді.

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