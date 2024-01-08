Ребров рассказал, станет ли Динамо чемпионом Украины
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге. Он уверен, что "Шахтер" и "Динамо" навяжут конкуренцию лидерам турнирной таблицы.
Ребров назвал преимущества донецкой и киевской команд в борьбе за титул, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".
Наставник национальной команды Сергей Ребров рад тому, что в последнее время все больше молодых украинских футболистов получают шанс проявить себя в Премьер-лиге. Иностранные игроки не хотят подписывать контракты с украинскими клубами, поскольку считают это небезопасным. Квоты звезд в "Динамо", "Шахтере", "Полесье" и других командах УПЛ занимают игроки с украинскими паспортами.
"Динамо" или "Шахтер"?
Сергей Ребров считает, что успешные выступления в еврокубках добавляют донецкому "Шахтеру" уверенность во время матчей Премьер-лиги. Однако в УПЛ "горняки" продолжают достаточно часто терять очки и не всегда демонстрируют ту игру, которую ожидают увидеть болельщики.
При этом Ребров не исключает того, что и "Динамо" продолжит бороться за чемпионский титул в этом сезоне. Наставник сборной Украины считает, что смена тренера пошла на пользу столичной команде.
Напомним, "Динамо" собирается подписать звездного зарубежного футболиста.
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