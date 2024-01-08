Ребров рассказал, станет ли Динамо чемпионом Украины

Сергей Ребров беседует с футболистами в раздевалке. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге. Он уверен, что "Шахтер" и "Динамо" навяжут конкуренцию лидерам турнирной таблицы.

Ребров назвал преимущества донецкой и киевской команд в борьбе за титул, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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Наставник национальной команды Сергей Ребров рад тому, что в последнее время все больше молодых украинских футболистов получают шанс проявить себя в Премьер-лиге. Иностранные игроки не хотят подписывать контракты с украинскими клубами, поскольку считают это небезопасным. Квоты звезд в "Динамо", "Шахтере", "Полесье" и других командах УПЛ занимают игроки с украинскими паспортами.

Игроки идут на тренировку. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамо" или "Шахтер"?

Сергей Ребров считает, что успешные выступления в еврокубках добавляют донецкому "Шахтеру" уверенность во время матчей Премьер-лиги. Однако в УПЛ "горняки" продолжают достаточно часто терять очки и не всегда демонстрируют ту игру, которую ожидают увидеть болельщики.

При этом Ребров не исключает того, что и "Динамо" продолжит бороться за чемпионский титул в этом сезоне. Наставник сборной Украины считает, что смена тренера пошла на пользу столичной команде.

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