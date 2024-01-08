Ребров назвал лучших тренеров УПЛ — Шовковский не попал в список

Сергей Ребров во время матча сборной Украины. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал уровень наставников лучших команд Премьер-лиги (УПЛ). Опытный специалист выделил несколько коллег.

Ребров ничего не сказал о "Динамо" или "Шахтере", сообщает портал "Спорт-Экспресс в Украине".

Читайте также:

По итогам первого круга чемпионата Украины в сезоне 2023/2024 на вершине турнирной таблицы оказались "Кривбасс", "Днепр-1" и "Полесье". Главный тренер национальной команды Сергей Ребров считает, что это не случайность.

Юрий Вернидуб исполняет Гимн Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кого отметил Ребров

Главный тренер сборной Украины выделил "Кривбасс". По мнению наставника, прогресс этой команды стал настоящим сюрпризом. Успехи коллектива из Кривого Рога Ребров объясняет дисциплиной, балансом между обороной и атакой, а также профессиональными качествами Юрия Вернидуба.

Юрий Максимов отвечает на вопросы. Фото: Новини.LIVE

Ребров признал, что ему нравится игровой стиль "Александрии", которую возглавляет бывший наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань. По словам наставника "сине-желтых", эта команда играет в "открытый футбол", однако это приводит к большому количеству пропущенных мячей.

"Также в первом круге понравился "Рух". Это команда без ярких звезд, но ее цвета защищают футболисты, которые регулярно вызываются в разные сборные. Динамичная команда, которая постоянно прессингует соперников. Мне нравится этот стиль", — рассказал Сергей Ребров.

Помимо этого наставник сборной Украины отметил работу Романа Григорчука в одесском "Черноморце".

Напомним, "Динамо" собирается подписать звездного зарубежного футболиста.

"Ливерпуль" планирует пригласить Мбаппе и еще одну звезду.

Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно.

Звездный футболист "Динамо" сделал невероятное предложение своей девушке.

Мбаппе принял решение продолжить карьеру в Англии.